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НОВЫЙ УРОВЕНЬ ⟩ Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, чья жизнь в ноябре заиграет яркими красками

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Последний осенний месяц станет незабываемым для некоторых знаков Зодиака. Именно так считает известный астролог, который длится своими прогнозами на своем Telegram-канале.

Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, чья жизнь кардинально изменится уже в ноябре.

Телец - последний осенний месяц для них станет новым началом. Тельцы расцветут и почувствуют небывалый прилив сил. А причиной тому станет романтическая встреча, которая перерастёт в крепкую связь.

Раки, по словам астролога, спонтанно решат сменить работу. Глоба уверен: пусть это решение и будет внезапным, но представители этого знака зодиака о нём ни разу не пожалеют.

Весам специалист спрогнозировал серьезный шаг - покупку недвижимости. Эксперт посоветовал выходить на сделку в конце месяца, передаёт портал «Pro Город».

Водолеи же найдут в себе силы для смены окружения. Глоба советует обратить внимание на людей, которых представители этого знака зодиака считают близким кругом - не «душат» ли они вас и вашу индивидуальность? Ноябрь станет поворотным месяцем, Водолеи навсегда откажутся от общения с энергетическими вампирами.

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