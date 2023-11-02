НОВЫЙ УРОВЕНЬ ⟩ Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, чья жизнь в ноябре заиграет яркими красками

Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, чья жизнь кардинально изменится уже в ноябре.

Телец - последний осенний месяц для них станет новым началом. Тельцы расцветут и почувствуют небывалый прилив сил. А причиной тому станет романтическая встреча, которая перерастёт в крепкую связь.

Раки, по словам астролога, спонтанно решат сменить работу. Глоба уверен: пусть это решение и будет внезапным, но представители этого знака зодиака о нём ни разу не пожалеют.

Весам специалист спрогнозировал серьезный шаг - покупку недвижимости. Эксперт посоветовал выходить на сделку в конце месяца, передаёт портал «Pro Город».