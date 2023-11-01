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ВИДЕО ⟩ Эстонская певица Heleza не может сдержать слез, рассказывая о случившемся

Limon.ee
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Певица Heleza
Певица Heleza Фото: Erakogu

Эстонская певица Heleza объявила в социальных сетях со слезами на глазах о появлении в ее доме нового члена семьи. «Наш маленький Макарон», - восторгается она.

Heleza (урожденная Хелена Пылдмаа) говорит, что первые дни с новым членом семьи были полны радости. «Всё самое прекрасное в жизни произошло одновременно, и теперь я - собачья мать», - пишет певица в Instagram.

Heleza также добавила к посту видео, на котором запечатлен новый член семьи. «Наш маленький Макарон», - пишет она.

«О боже, хочу в гости», - комментируют под постом близкие певицы.

«О боже, какой милый и симпатичный!» - добавляет другой.

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