ВИДЕО ⟩ Эстонская певица Heleza не может сдержать слез, рассказывая о случившемся

Эстонская певица Heleza объявила в социальных сетях со слезами на глазах о появлении в ее доме нового члена семьи. «Наш маленький Макарон», - восторгается она.
Heleza (урожденная Хелена Пылдмаа) говорит, что первые дни с новым членом семьи были полны радости. «Всё самое прекрасное в жизни произошло одновременно, и теперь я - собачья мать», - пишет певица в Instagram.
Heleza также добавила к посту видео, на котором запечатлен новый член семьи. «Наш маленький Макарон», - пишет она.
«О боже, хочу в гости», - комментируют под постом близкие певицы.
«О боже, какой милый и симпатичный!» - добавляет другой.