Это что за грабеж средь бела дня? Читатель в шоке от цен на лечебные травы в эстонских магазинах

Первоцвет весенний и сныть - хорошо известные эстонцам лекарственные травы, из которых можно приготовить вкусный чай. Но как же удивительно зайти в продуктовый магазин в центре Таллинна, где эти травы продаются по цене золота. «Похоже, что наше ближайшее будущее может быть связано с выращиванием и переработкой растений», - своими мыслями делится радиоведущий Роберт Кырвитс. По словам менеджера фирмы Saaremar, торгующей пакетированными растениями, за всем этим - очень тяжелая работа.