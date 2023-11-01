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Это что за грабеж средь бела дня? Читатель в шоке от цен на лечебные травы в эстонских магазинах

Стен Таливеэ
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Фото: Elmo Riig

Первоцвет весенний и сныть - хорошо известные эстонцам лекарственные травы, из которых можно приготовить вкусный чай. Но как же удивительно зайти в продуктовый магазин в центре Таллинна, где эти травы продаются по цене золота. «Похоже, что наше ближайшее будущее может быть связано с выращиванием и переработкой растений», - своими мыслями делится радиоведущий Роберт Кырвитс. По словам менеджера фирмы Saaremar, торгующей пакетированными растениями, за всем этим - очень тяжелая работа.

В июле мы писали о лисичках, которые продавались на рынке Лауласмаа по 50 евро за килограмм. Тогда люди считали, что глуп не тот, кто спрашивает, а тот, кто платит. Осенью лисички пропали с прилавков, но в центре Таллинна есть магазин, где за целебные травы придется отдать кругленькую сумму. 

В продуктовом магазине на первом этаже центра Solaris продаются полевые цветы под маркой Saaremar. Цена, взимаемая за пакетированные растения (они вообще считаются сорняками), немалая. За 30 граммов первоцвета цена составляет 3,49 евро, а за 50 граммов сныти - 6,29 евро.

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