Уже 4 ноября состоится мировая премьера фильма «Бесцветная» в кинотеатре Apollo Solaris, начало в 14:00. Картину молодых эстонских ребят покажут в рамках кинофестиваля Just Film/PÖFF. В настоящее время фильм находится в кинофестивальной дистрибьюции.
ФОТО, ВИДЕО ⟩ Эмоциональный шедевр от 17-летнего режиссера из Таллинна: эти молодые ребята сняли фильм «Бесцветная», где посмотреть драму?
Если говорить коротко об истории, то в фильме всё очень просто. Главная героиня ищет себя посредством случайных встреч с разнообразными личностями. Преодолев различные испытания, она учится лучше понимать как себя, так и окружающий мир. Короткометражный фильм снят по мотивам книги «Идиоты вокруг меня».
Члены жюри Just Film высоко оценили работу молодой команды во главе с продюсером Никитой Фатеевым и 17-летним режиссером из Таллинна Алексом Хокконеном и дали свои комментарии.
«...Фильм имеет значение в современном мире, поскольку множество молодых людей сталкиваются с подобными ситуациями в своей жизни, приобретая первый жизненный опыт...».
«...Несмотря на простую подачу, фильм несет важный смысл о ментальном здоровье, тема которого актуальна в наши дни...»
«Ситуации различных встреч и испытаний, с которыми сталкивается главная героиня, взяты напрямую из жизни и современных взаимоотношений. Фильм снят по мотивам книги "Идиоты вокруг меня" и основывается на некоторых идеях и теориях психологов 20 века, описывающих психологические типы людей через разные цвета и их сочетания: красный, синий, желтый и зеленый - в то время как главная героиня - Бесцветная - не имеет собственного цвета. Для меня было очень важным передать психологию и поведение разных людей через их архетипы, посредством киноязыка и сюжета фильма», - говорит режиссер Алекс Хокконен.
Короткометражный фильм «Бесцветная»
Оригинальное название фильма: Värvitu (эст.), Colorless (англ.)
Год: 2023
Продолжительность фильма (мин): 20 мин
Режиссер: Алекс Хокконен (Tallinna Kunstigümnaasium, 17 лет)
Сценаристы: Алекс Хокконен, Майбрит Килу (Tallinna Kunstigümnaasium, 17 лет)
В ролях: Мари-Лийс Мельцас, Роджер Пурцак, Отт Арак, Алекс Хокконен
Продюсер: Никита Фатеев
Операторы: Никита Фатеев (оператор-постановщик), Даниил Гедз (кинооператор)
Монтажер: Никита Фатеев
Производство: ORIONS, M.G. Photos
Язык фильма: Эстонский
Информация о субтитрах: на английском, на русском языке
Темы фильма: психология, драма, романтика, взаимоотношения
Кадры из фильма смотрите вверху новости, а трейлер найдете ниже!