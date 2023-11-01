ФОТО, ВИДЕО ⟩ Эмоциональный шедевр от 17-летнего режиссера из Таллинна: эти молодые ребята сняли фильм «Бесцветная», где посмотреть драму?

Если говорить коротко об истории, то в фильме всё очень просто. Главная героиня ищет себя посредством случайных встреч с разнообразными личностями. Преодолев различные испытания, она учится лучше понимать как себя, так и окружающий мир. Короткометражный фильм снят по мотивам книги «Идиоты вокруг меня».

Члены жюри Just Film высоко оценили работу молодой команды во главе с продюсером Никитой Фатеевым и 17-летним режиссером из Таллинна Алексом Хокконеном и дали свои комментарии.

«...Фильм имеет значение в современном мире, поскольку множество молодых людей сталкиваются с подобными ситуациями в своей жизни, приобретая первый жизненный опыт...».

«...Несмотря на простую подачу, фильм несет важный смысл о ментальном здоровье, тема которого актуальна в наши дни...»

«Ситуации различных встреч и испытаний, с которыми сталкивается главная героиня, взяты напрямую из жизни и современных взаимоотношений. Фильм снят по мотивам книги "Идиоты вокруг меня" и основывается на некоторых идеях и теориях психологов 20 века, описывающих психологические типы людей через разные цвета и их сочетания: красный, синий, желтый и зеленый - в то время как главная героиня - Бесцветная - не имеет собственного цвета. Для меня было очень важным передать психологию и поведение разных людей через их архетипы, посредством киноязыка и сюжета фильма», - говорит режиссер Алекс Хокконен.

Короткометражный фильм «Бесцветная» Оригинальное название фильма: Värvitu (эст.), Colorless (англ.) Год: 2023 Продолжительность фильма (мин): 20 мин Режиссер: Алекс Хокконен (Tallinna Kunstigümnaasium, 17 лет) Сценаристы: Алекс Хокконен, Майбрит Килу (Tallinna Kunstigümnaasium, 17 лет) В ролях: Мари-Лийс Мельцас, Роджер Пурцак, Отт Арак, Алекс Хокконен Продюсер: Никита Фатеев Операторы: Никита Фатеев (оператор-постановщик), Даниил Гедз (кинооператор) Монтажер: Никита Фатеев Производство: ORIONS, M.G. Photos Язык фильма: Эстонский Информация о субтитрах: на английском, на русском языке Темы фильма: психология, драма, романтика, взаимоотношения