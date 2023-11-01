Секс-эксперт назвала десять признаков измены партнера

Известная секс-эксперт Трейси Кокс раскрыла десять признаков того, что партнер изменяет. Об этом пишет TSN со ссылкой Mail Online.

Она поделилась, на что следует обратить внимание, если вы находитесь в отношениях и у вас есть подозрения.

В спальне больше страсти, чем обычно

Если у вас отличный секс, вы можете подумать, что с вашим партнером всё идеально, не так ли? Однако Трейси рассказала, что действительно всё может быть наоборот.

Она объяснила, что некоторые люди более страстны дома, потому что занимаются сексом на стороне, и в результате этот роман их сексуально возбуждает.

Она сказала: «Некоторые получают удовольствие, переходя с одной кровати в другую. Еще одна подсказка: ваш партнер более уверен в себе в постели и хочет попробовать то, что он обычно не стал бы».

Они более любящие или критичные, чем обычно

Более того, если ваш партнер внезапно стал более любящим или, напротив, более критичным, чем обычно, это признаки того, что что-то не так.

Трейси объяснила: «То, что раньше вызывало споры между вами, теперь не вызывает - ваш партнер позволяет вам «выиграть», потому что он больше не заинтересован в отношениях. Так же вероятно, что они станут чрезмерно критичными, нападая на все, что вы делаете неправильно, и указывая на многочисленные недостатки».