«Путинистка Долина. Под чем она?» Украинский журналист показал, что с лицом певицы происходят какие-то странные вещи

Так выглядит Лариса Долина в 2023 году

Украинский журналист, основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 31 октября разместил видео, на котором запечатлена российская певица-путинистка Лариса Долина, и задал вопрос своим подписчикам о ее состоянии.