Украинский журналист, основатель интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 31 октября разместил видео, на котором запечатлена российская певица-путинистка Лариса Долина, и задал вопрос своим подписчикам о ее состоянии.
«Путинистка Долина. Под чем она?» Украинский журналист показал, что с лицом певицы происходят какие-то странные вещи
«Русская фашистка, одесситка Лариса Долина. Под чем она - кто в этом понимает?» - спросил Гордон.
В ролике Долина сидит перед камерой, жмет губы, делает движения глазами и моргает, не говоря ни слова.
КОНТЕКСТ
- Долина поддерживает полномасштабную войну, развязанную страной-агрессором РФ против Украины.
- Она внесена в базу сайта «Миротворец» как соучастница преступлений российской власти против Украины и ее граждан. Она оправдывает и поддерживает открытое военное нападение РФ на Украину. Долина также незаконно пересекала границу Украины. Ей запрещен въезд в страну.
- Певица находится в базе сайта theylovewar.com («Они любят войну») за пропаганду путинского режима и поддержку войны против Украины.
Смотрите сами!