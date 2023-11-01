Роберт Де Ниро устроил скандал в суде: актера обвиняют в насилии

На своей должности она получала 300 тысяч долларов в год. Как говорят, она также была разочарована своим общением с партнером Де Ниро.

Лауреат премии «Оскар» также подал иск против Робинсон, который рассматривается судом присяжных. Он утверждает, что она его обокрала, похитив в том числе пять миллионов авиабаллов, в качестве компенсации Де Ниро требует сумму равную ее зарплате за три года.

Во время дачи показаний Де Ниро спросили, правда ли, что он иногда мочился, когда разговаривал по телефону со своей бывшей сотрудницей. Он ответил: «Это чушь. Вы собрали нас всех здесь для этого?»

Адвокат Робинсон также сказал, что Де Ниро назвал его клиентку «сукой». «Я никогда не оскорблял ее», - ответил Де Ниро, хотя и признал, что, возможно, использовал это слово в разговоре.

Де Ниро также опроверг утверждение о том, что он предпочитал, чтобы Робинсон чесала ему спину, не использую для этого специальное устройство, заявив суду, что, возможно, иногда это и происходило, но «никогда не было неуважительным или развратным».

Взгянув в сторону своей бывшей сотрудницы Де Ниро воскликнул: «Как тебе не стыдно, Чейз Робинсон!».

После того как судья посмотрел на актера, он извинился более тихим голосом.

За свою шестидесятилетнюю кинокарьеру 80-летний Де Ниро получил два «Оскара», последний фильм, где можно увидеть актера - драма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» (Killers Of The Flower Moon).