Новое реалити-шоу с перчинкой: в Эстонии ищут смелых участников телепроекта, готовых вести себя непристойно на камеру!

В интервью порталу TV3 Муравейски сказал, что пока не может раскрыть слишком много информации, но одно можно сказать точно - в новом шоу будут все хорошие элементы реалити, то есть все то, что зрители хотели видеть, смотреть, комментировать, хвалить и презирать.

«Все эти элементы присутствуют, но в несколько более смелой форме, чем раньше. Мы собираемся поставить все в обратном порядке, возможно, начав с конца отношений и двигаясь вперед. Не как "пробный брак", но мы начнем с конца отношений, не вступая в брак, и пройдем более или менее полный путь до момента знакомства», - рассказывает Муравейски.

Что нужно знать тем, кто уже готов принять участие в новом проекте?

«В принципе, это классное приключение, новые знакомства и вечеринка, и тот, кто найдет себе спутника, отлично проведет время. Не обойдется и без подарков, ведь шоу будет выходить в эфир примерно в рождественские дни, так что, возможно, придет и злой Санта. Шоу будет более насыщенным в том смысле, что будет вечеринка и все такое, но мы больше сосредоточимся на общении, дадим эфир и время, чтобы познакомиться и пообщаться. Подход к к созданию этого шоу немного неожиданный. Это не просто сесть на диван и начать разговаривать друг с другом. В нем есть маленькие элементы неожиданности», - рассказывает Муравейски.

Всего для участия в шоу ищут около 30-40 человек. Возрастных ограничений нет, и подбираются люди, которые могут подойти друг другу. «Если придут 40-50-летние, мы их тоже возьмем!»