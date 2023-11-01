ФОТО ⟩ Нарвский отель придумал, как завлечь клиентов: очень креативно! Вы бы рискнули там переночевать?

«Поздравляем с Хэллоуином!

Дорогие друзья! Отель INGER поздравляет вас с самым мистическим и страшным праздником года - Хэллоуином!

Мы приглашаем вас провести эту ночь с нами! Комфортабельные номера, приятные сюрпризы и таинственная атмосфера создадут незабываемые впечатления!

Бронируйте номер уже сегодня и приходите веселиться вместе с нами!» - говорится в публикации на странице, которая появилась 31 октября. До какого числа можно насладиться страшными декорациями, в публикации не сообщается.