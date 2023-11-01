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ФОТО ⟩ Нарвский отель придумал, как завлечь клиентов: очень креативно! Вы бы рискнули там переночевать?

Limon.ee
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Нарвский отель Inger. Снимок иллюстративный.
Нарвский отель Inger. Снимок иллюстративный. Фото: Priit Simson

Нарвский отель Inger серьезно подошел к празднованию Хэллоуина, и предложил гостям переночевать у них - в устрашающем интерьере, где повсюду страшные тыквы и шокирующие декорации. Снимки появились на официальной страницей отеля в соцсети Facebook!

«Поздравляем с Хэллоуином!

Дорогие друзья! Отель INGER поздравляет вас с самым мистическим и страшным праздником года - Хэллоуином! 

Мы приглашаем вас провести эту ночь с нами! Комфортабельные номера, приятные сюрпризы и таинственная атмосфера создадут незабываемые впечатления!

Бронируйте номер уже сегодня и приходите веселиться вместе с нами!» - говорится в публикации на странице, которая появилась 31 октября. До какого числа можно насладиться страшными декорациями, в публикации не сообщается. 

А вы бы хотели переночевать в таких условиях? 

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