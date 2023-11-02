ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Действительно ли необходимо находиться в рабочем помещении в защитных очках весь день?

В редакцию Limon.ee обратился читатель по имени Александр. Он попросил разобраться в ситуации: работодатель требует от него весь трудовой день в рабочих помещениях ходить в защитных очках, не только во время выполнения задания, для которого они нужны.

Защитные очки Александра. Фото: Личный архив автора

«Это очень неудобно, потому что очки запотевают и часто в них плохо видно, куда идти и так далее. Законно ли это? Я действительно обязан носить защитные очки на протяжении всего рабочего дня?» - спрашивает он.

Мы обратились в Инспекцию труда, чтобы узнать, есть ли какие-то определенные правила или законы, касающиеся дополнительных средств защиты на производстве. На наш запрос ответил Рейн Райзберг, консультант по вопросам рабочей среды.

«Законодательство по охране труда не устанавливает, какие виды работ требуют использования защитных очков. Необходимость их использования зависит от рисков, возникающих в процессе работы самого сотрудника, а также от других рисков, которые могут присутствовать на рабочем месте. Например, в результате работы другого человека может образовываться пыль, которая распространяется на рабочие зоны других работников», - говорит Райзберг.