Все сотрудники в разных сферах при приеме на новое место работы обязаны читать инструкцию по технике безопасности и ставить подпись о том, что они ознакомились с этим документом. Но даже несмотря на это у человека может возникнуть вопрос - настолько ли обязательны средства защиты в рабочем помещении, если человек не выполняет в данный момент рабочее задание.
ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Действительно ли необходимо находиться в рабочем помещении в защитных очках весь день?
В редакцию Limon.ee обратился читатель по имени Александр. Он попросил разобраться в ситуации: работодатель требует от него весь трудовой день в рабочих помещениях ходить в защитных очках, не только во время выполнения задания, для которого они нужны.
«Это очень неудобно, потому что очки запотевают и часто в них плохо видно, куда идти и так далее. Законно ли это? Я действительно обязан носить защитные очки на протяжении всего рабочего дня?» - спрашивает он.
Мы обратились в Инспекцию труда, чтобы узнать, есть ли какие-то определенные правила или законы, касающиеся дополнительных средств защиты на производстве. На наш запрос ответил Рейн Райзберг, консультант по вопросам рабочей среды.
«Законодательство по охране труда не устанавливает, какие виды работ требуют использования защитных очков. Необходимость их использования зависит от рисков, возникающих в процессе работы самого сотрудника, а также от других рисков, которые могут присутствовать на рабочем месте. Например, в результате работы другого человека может образовываться пыль, которая распространяется на рабочие зоны других работников», - говорит Райзберг.
По его словам, прежде чем выбрать средства индивидуальной защиты, в том числе очки, работодатель должен провести оценку рисков на рабочем месте, чтобы выявить те опасности, воздействия которых нельзя избежать или уменьшить с помощью других средств, кроме средств индивидуальной защиты. «После выявления опасностей оценивается необходимый уровень защиты и определяются защитные характеристики, предъявляемые к средствам индивидуальной защиты. Кроме того, работодатель имеет право предъявлять к предприятию более жесткие требования по охране труда, чем те, которые установлены законом».
Райзберг отмечает, что работодатель должен довести оценку рисков до сведения работников. Это позволит сотруднику понять, почему работодатель считает необходимым постоянно носить защитные очки в рабочем помещении. Если работодатель не ознакомил работников с оценкой рисков, сотрудники имеют право попросить его об этом. Работники также могут получить доступ к оценке рисков предприятия через сервис самообслуживания TEIS Инспекции труда.
«Работодатель должен убедиться в том, что защитные очки не создают излишней нагрузки на пользователя, не снижают эффективность средств коррекции зрения работника и пригодны для использования в конкретных условиях труда», - говорит Райзберг.
Он отметил, что характеристики защитных очков указываются на их этикетке. «На ней должен быть указан, в частности, класс оптической линзы. Очки с классом оптической линзы 3 не предназначены для длительного использования. Класс 2 предназначен для периодического использования, а класс 1 - для непрерывного. Если сотрудники предприятия должны постоянно носить защитные очки, то их оптические линзы должны соответствовать классу 1».
По его словам, если условия работы таковы, что линзы защитных очков запотевают, необходимо использовать защитные очки, сертифицированные производителем как имеющие защиту от запотевания (обозначаются буквой N). Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы очки с поцарапанными линзами, вызывающими дополнительную нагрузку на глаза, были немедленно заменены.
«Если наряду с защитными очками работнику необходимо носить очки для коррекции зрения, то защитные очки должны быть подобраны таким образом, чтобы их можно было носить вместе», - отмечает Райзберг.
«При организации работы работодатель должен учитывать дополнительную физическую или умственную нагрузку, связанную с использованием защитных очков, и при необходимости предусматривать перерывы для отдыха, ограничения в использовании или другие меры для сохранения трудоспособности работника», - заключил консультант по вопросам рабочей среды.