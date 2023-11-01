ВИДЕО ⟩ Ходит в джинсах Versace за несколько тысяч и разъезжает на такси: как живет самый популярный русскоговорящий рэпер Эстонии?

Несмотря на отличную музыкальную карьеру, славу и успех, Gameboy Tetris признается, что пока не нашел свой стиль. «Я до сих пор ищу. Я очень быстро загораюсь, и также быстро у меня пропадает интерес. Например, две похожие песни я не хочу делать». Свои треки артист сводит в Финляндии: «Я не знаю, как так получилось, но там продюсируют очень много эстонской музыки. Там люди добиваются прямо очень хорошего звука, которого пока ни с кем нам не удавалось достичь из эстонских продюсеров».

На данный момент популярный рэпер сконцентрирован на дебютном сольном альбоме. Напомним, недавно он ушел из успешной эстонской группы 5MIINUST. Но это не мешает ему мечтать о совместной работе и выступлении на одной сцене с такими известными артистами, как Иван Дорн, SALUKI, так и группами Mount Kimbie и The Prodigy.

Среди эстонских артистов музыканта привлекают те, которые, скорее популярны в узком кругу. «Мне нравится такой очень классный чувак - Pastacas. Есть такой проект Ajukaja, - пионеры электронной музыки у нас. Ruutu Poiss... Это все легендарнейшие чуваки. Ruutu Poiss - единственный из Эстонии, кто играл на Boiler Room (известная закрытая вечеринка танцевальной музыки - прим. ред.). И опять же, об этом мало кто знает», - рассказывает рэпер.

В эту субботу, 4 ноября, в рамках Red Bull SoundClash пройдет музыкальный баттл между Gameboy Tetris и эстонским музыкантом NÖEP. Подготовка к этому мероприятию у рэпкра идет полным ходом. Артист рассказал, что набрал группу музыкантов, с которыми они репетируют уже не первую неделю. «NÖEP, он, фантастический. Мне даже немножко не нравится, что нам придется друг напротив друга стоять (смеется). Но он очень классный артист, - признается Gameboy Tetris. - Мне кажется, что именно с точки зрения баттла у меня, может быть, получится больше выпендриваться. Он такой весь пай-мальчик (смеется)».