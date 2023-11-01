ВИДЕО ⟩ Ходит в джинсах Versace за несколько тысяч и разъезжает на такси: как живет самый популярный русскоговорящий рэпер Эстонии?

«Я мечтаю сдать на права!» - рассказал о своей мечте успешный репэр, автор хитов für Oksana и Maakas Павел Бочаров (известный в Эстонии как Gameboy Tetris). Популярный артист сейчас нарасхват. Но нам все же удалось пригласить его в гости и пообщаться с ним не только о предстоящем мероприятии RedBull SoundClash, но и обсудить его творчество и жизнь в целом.
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Всю свою сознательную жизнь рэпер Gameboy Tetris занимается музыкой, но полноценной работой его увлечение стало семь лет назад. Частые выступления, фестивали, различные другие мероприятия и бессонные ночи на студии не мешают артисту параллельно воспитывать детей и уделять им время. «У меня график немножко освободился, он уже не такой, как раньше: я ушел из группы. Я, конечно, стараюсь сейчас забивать свободные дни студией, но в принципе, на все можно найти время. Не бывает такого, что я постоянно на работе», - говорит популярный рэпер.
Как объяснил Gameboy Tetris, у музыкантов год делится на сезоны: летний и зимний. Именно летний сезон считается самым насыщенным: «В этот период ты постоянно где-то пропадаешь: в турах, на выступлениях, фестивалях». Но бывают и такие периоды, когда ему вообще ничего не хочется. «Я метеозависимый человек, и если на улице погода пасмурная, я просто не могу проснуться. Такое бывает часто».
На написание текстов у артиста уходит не так много времени, особенно когда он пишет на русском. «Иногда и на эстонском языке могу за вечер написать, когда есть какая-то идея», - делится он, добавляя, что с созданием текстов у него никогда не было проблем. С опытом рэперу пришло понимание, что не стоит ничего усложнять. «Это, наверное, подростковое желание: хочешь все так выкрутить, выпендриться. А этого не нужно, - говорит рэпер. - Не нужно прыгать выше своей головы. Писать нужно так, как чувствуешь».
Несмотря на отличную музыкальную карьеру, славу и успех, Gameboy Tetris признается, что пока не нашел свой стиль. «Я до сих пор ищу. Я очень быстро загораюсь, и также быстро у меня пропадает интерес. Например, две похожие песни я не хочу делать». Свои треки артист сводит в Финляндии: «Я не знаю, как так получилось, но там продюсируют очень много эстонской музыки. Там люди добиваются прямо очень хорошего звука, которого пока ни с кем нам не удавалось достичь из эстонских продюсеров».
На данный момент популярный рэпер сконцентрирован на дебютном сольном альбоме. Напомним, недавно он ушел из успешной эстонской группы 5MIINUST. Но это не мешает ему мечтать о совместной работе и выступлении на одной сцене с такими известными артистами, как Иван Дорн, SALUKI, так и группами Mount Kimbie и The Prodigy.
Среди эстонских артистов музыканта привлекают те, которые, скорее популярны в узком кругу. «Мне нравится такой очень классный чувак - Pastacas. Есть такой проект Ajukaja, - пионеры электронной музыки у нас. Ruutu Poiss... Это все легендарнейшие чуваки. Ruutu Poiss - единственный из Эстонии, кто играл на Boiler Room (известная закрытая вечеринка танцевальной музыки - прим. ред.). И опять же, об этом мало кто знает», - рассказывает рэпер.
В эту субботу, 4 ноября, в рамках Red Bull SoundClash пройдет музыкальный баттл между Gameboy Tetris и эстонским музыкантом NÖEP. Подготовка к этому мероприятию у рэпкра идет полным ходом. Артист рассказал, что набрал группу музыкантов, с которыми они репетируют уже не первую неделю. «NÖEP, он, фантастический. Мне даже немножко не нравится, что нам придется друг напротив друга стоять (смеется). Но он очень классный артист, - признается Gameboy Tetris. - Мне кажется, что именно с точки зрения баттла у меня, может быть, получится больше выпендриваться. Он такой весь пай-мальчик (смеется)».
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