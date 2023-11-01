Жительница Финляндии рассказала как не живет, а выживает на свою зарплату: сколько она получает?

Кирси - одинокий родитель, и ей трудно совмещать семью и работу. В январе следующего года Кирси начнет совмещать работу и учебу, чтобы в будущем получить более высокооплачиваемую работу, сообщает Iltalehti.

«Да, правда в том, что мы живем на краю пропасти. С помощью юмора и упорства удалось выстоять. Мои дети - самое дорогое для меня, и только благодаря им я справляюсь. Я ем, например, овсянку, чтобы у моих детей было все необходимое», - говорит Кирси.

«Зарплаты не хватает, чтобы покрыть расходы», - прямо говорит она. Она начала строительство частного дома, когда процентные ставки были низкими. Семья уже живет в доме, хотя строительство еще не завершено.

Повышение процентных ставок нанесло семье Кирси серьезный экономический удар. Даже сейчас, когда она платит только проценты по кредиту.

«С ростом процентных ставок пришлось принимать поистине чудодейственные меры. Я не знаю, что я буду делать в январе, когда мне придется начать платить по кредиту. Я жду чуда», - говорит Кирси.

«Надеемся, что процентная ставка скоро вновь снизится. Жизнь многих людей стала бы немного лучше», - говорит Кирси.

В настоящее время Кирси выплачивает около 850 евро в месяц лишь интресс. После от зарплаты остается только 1400 евро в месяц. С января общая сумма выплат по кредиту и процентам составит около 1900 евро в месяц. Проценты по кредиту и выплаты по нему уже практически превышают зарплату. Этого недостаточно. Вот тут-то мы и уходим в минус», - говорит Кирси.

«А ведь еще нужно жить. Еда, электричество, вода, машина, одежда для детей, собственная одежда, все предметы первой необходимости», - перечисляет Кирси свои финансовые потребности.