Расположение планет в течение первой половины этого дня окажется благоприятным для общения, совершения небольших поездок, прогулок. Наметьте на этот период встречи со своими друзьями или пообщайтесь с ними по телефону. Сейчас весьма вероятно получение известий или приход гостей, будьте к этому готовы, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 2 НОЯБРЯ ⟩ Весам – сложности в общении, Водолеям – возможность поработать в уединении, Стрельцам – равновесие в финансовых делах
В течение первой половины этого дня также появится тенденция к яркому выражению своих эмоций, контролировать такие проявления сейчас будет практически невозможно. Вторая половина дня подходит для выполнения любой последовательной работы. Сейчас вы будете сосредоточенными, внимательными. А вот выражать свои чувства и эмоции воскресным вечером будет сложнее обычного, в общении вы заметите больше сухости.
Овен
В сферах, связанных с зарубежной деятельностью или проживанием за границей, воздержитесь от немедленных новых действий. Вы вполне можете насладиться теми приятными результатами, которых вам все же удалось достичь, невзирая на неожиданность обстановки и досадные препятствия. Не преувеличивайте цену, которую пришлось заплатить за перемены. В первой половине дня общение с представителями администрации, носителями опыта и авторитета будет не очень перспективным. Зато во второй оно станет гораздо более деловитым, хладнокровным - и, как следствие, весьма конструктивным.
Телец
В первой половине дня есть смысл освоиться с переменой, произошедшей в близких отношениях. Если это семейные вопросы, то вы сумеете окончательно прояснить их финансовую сторону, а также свыкнуться с новыми условиями своего общения с супругом или детьми. Ваши сердечные увлечения, пристрастия могут видоизмениться благодаря переменам в сексуальной жизни или в состоянии здоровья. Вновь наводить прочные мосты, восстанавливать привязанности и доказывать свои чувства к дорогим людям лучше всего ближе к вечеру, с новым, более спокойным настроением.
Близнецы
Наиболее критический момент в вашем взаимодействии с партнерами уже пройден. Постарайтесь успокоиться и не припоминать неожиданные осложнения (например, моральные или денежные потери, которые пришлось понести). К материальной стороне отношений обе стороны могут оказаться особенно чувствительны. Но и любовь, симпатия, привычка будут не на последнем месте. Чтобы добиться истинного понимания и восстановить справедливость, дождитесь вечера. Такие преимущества союза, как стабильность и надежность, заставят обе стороны отвлечься от эмоций, подойти к делу более беспристрастно.
Рак
Вы можете сильно переживать из-за того, что не успеваете сделать работу, которая вам нравится, или у вас что-то не получается, когда вы к ней подступаетесь. Охлаждение отношений с коллегами, непонимание с ними по волнующему вопросу способно создать неуютную обстановку. Не паникуйте, став жертвой осуждения, критики. Попробуйте изменить принципы повседневного общения. Не бойтесь сократить круг своих знакомых. Подойдите более строго и взыскательно к тем, с кем имеете дело. Наградой вам будет обновление рабочих связей, более честные и дружелюбные отношения с теми, кто вам действительно по душе.
Лев
Вас может посетить разочарование или раздражение от тех удовольствий, к которым вы так стремились накануне. Не будьте слишком критичны к тем, кого любите. Не позволяйте также материальным проблемам и неожиданностям слишком сильно влиять на ваши чувственные, любовные привязанности. Ближе к вечеру даже в любви главным станет чувство надежности, ответственности. Если вы потратили на развлечения или на потребности детей чуть больше, чем стоило, то во второй половине дня сможете поправить ситуацию - например, отработать потраченное или вновь завоевать уважение близких.
Дева
Стойкость, с которой вы пытались встретить и пережить домашние проблемы, сегодня в первой половине дня может отозваться усталостью, раздражительностью или депрессией. Не проводите эти часы в бездействии, но и не принимайтесь ни за что новое. Будет полезным наведение порядка на территории, за которую вы отвечаете, включая уборку мусора и сломанных, устаревших, непригодных вещей, уплату мелких текущих задолженностей. В рабочую форму вы придете ближе к вечеру. В это время вам вновь станут удаваться серьезные переговоры и ответственные, активные поступки.
Весы
Сложные моменты повседневного общения, неприятности в коротких поездках способны оставить в вас на всю первую половину дня чувство неудовлетворенности собой. Не корите себя за допущенные промахи, но и не зацикливайтесь на претензиях к блзизким, симпатичным вам людям. В конце концов, каждый из вас всего лишь, как мог, пытался справиться с непредвиденными обстоятельствами. Если вы переживаете за непонимание с членами семьи, за напрасно сказанные слова, то ваше беспокойство уляжется уже вечером. Доверие будет восстановлено. Есть надежда и на то, что будут улажены общие материальные проблемы.
Скорпион
Первая половина дня подходит для окончательной адаптации к переменам, совершившимся в ваших материальных делах. Несмотря на понесенный ущерб или пережитое беспокойство, вы интуитивно поймете, что в сложившейся ситуации все же содержится определенная выгода для таких людей, как вы. Вам представится шанс частично или полностью выправить свое финансовое положение, возможно - неофициальными, обходными путями. Вечером вы сможете спокойно вернуться к делам и встречам, от которых получаете уверенность. Вы снова начнете действовать смело, широко и систематично.
Стрелец
Тревожащие вас вопросы, связанные с карьерой, социальным статусом, отношением старших к вашей персоне, старайтесь выяснить в первой половине дня. Поддержкой послужит общение с другом, родственником или знакомым, понимающим и не осуждающим вас. Если вы попытаетесь пережить свои проблемы в одиночку, то можете приобрести репутацию злопамятного, вредного человека с завышенными, неправданными претензиями, так как напряженное настроение все равно прорвется наружу. Равновесие в финансовых и деловых сферах, а также чувство самоуважения будут восстановлены лишь ближе к вечеру.
Козерог
Утром вы будете склонны переживать перемены в отношениях и новую информацию внутри себя. Уединение поможет вам прийти в форму. Чтобы не опуститься до бытовых претензий, страхов, не судить мелко о важных вещах, попробуйте спросить совета более уравновешенного или более авторитетного человека (желательно не одного), поинтересуйтесь общественным мнением, новостями. Во второй половине дня события уже не будут казаться вам такими уж трагичными. Чем ближе к вечеру, тем отчетливее вы будете чувствовать, что владеете ситуацией и даже можете во многом повлиять на ход ее развития.
Водолей
Общение с единомышленниками будет представлять для вас очень сильный интерес в каком-то одном, особенно привлекательном аспекте. Привыкайте к переменам в мнениях, симпатиях, в отношениях с друзьями. Не позволяйте разумным и обоснованным опасениям насчет будущего разрастаться до неподобающих размеров. Если в связи с появившимися новшествами вы надумали ограничить себя в чем-то, не доходите до абсурда, экспериментируя. Вечер предоставит вам возможность поработать в уединении, стать избирательнее в дружеском общении, спокойнее и ответственнее отнестить к обычным обязанностям.
Рыбы
В первой половине дня вам будет непросто всесторонне оценить колебания обстановки, влияющей на реализацию ваших целей. Вы способны неоправданно сильно переживать за судьбу своих намерений, за результаты творческого порыва. Родители могут очень волноваться за судьбу детей. Днем успокоением и поддержкой послужит хорошее известие, чей-то совет, мнение, а также и ваша собственная интуиция. Но лишь вечером вы получите возможность самостоятельно увидеть и оценить все реальные выгоды своего положения. Причем некоторыми из них (например, финансовыми) вы сможете прямо воспользоваться.