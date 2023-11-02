ГОРОСКОП НА 2 НОЯБРЯ ⟩ Весам – сложности в общении, Водолеям – возможность поработать в уединении, Стрельцам – равновесие в финансовых делах

Стрелец

Тревожащие вас вопросы, связанные с карьерой, социальным статусом, отношением старших к вашей персоне, старайтесь выяснить в первой половине дня. Поддержкой послужит общение с другом, родственником или знакомым, понимающим и не осуждающим вас. Если вы попытаетесь пережить свои проблемы в одиночку, то можете приобрести репутацию злопамятного, вредного человека с завышенными, неправданными претензиями, так как напряженное настроение все равно прорвется наружу. Равновесие в финансовых и деловых сферах, а также чувство самоуважения будут восстановлены лишь ближе к вечеру.

Козерог

Утром вы будете склонны переживать перемены в отношениях и новую информацию внутри себя. Уединение поможет вам прийти в форму. Чтобы не опуститься до бытовых претензий, страхов, не судить мелко о важных вещах, попробуйте спросить совета более уравновешенного или более авторитетного человека (желательно не одного), поинтересуйтесь общественным мнением, новостями. Во второй половине дня события уже не будут казаться вам такими уж трагичными. Чем ближе к вечеру, тем отчетливее вы будете чувствовать, что владеете ситуацией и даже можете во многом повлиять на ход ее развития.

Водолей

Общение с единомышленниками будет представлять для вас очень сильный интерес в каком-то одном, особенно привлекательном аспекте. Привыкайте к переменам в мнениях, симпатиях, в отношениях с друзьями. Не позволяйте разумным и обоснованным опасениям насчет будущего разрастаться до неподобающих размеров. Если в связи с появившимися новшествами вы надумали ограничить себя в чем-то, не доходите до абсурда, экспериментируя. Вечер предоставит вам возможность поработать в уединении, стать избирательнее в дружеском общении, спокойнее и ответственнее отнестить к обычным обязанностям.

Рыбы