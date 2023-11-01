Как рожают в королевской семье: десять странных традиций, которые вас удивят

Британская королевская семья свято чтит старинные традиции, пусть даже некоторые из них кажутся сегодня странными и непонятными. Особенно стараются соблюдать все обычаи, когда дело касается беременности и родов представительниц королевской династии.
Пол ребенка держат в строжайшем секрете
Британские подданные уже привыкли к тому, что им ни за что заранее не узнать, кто должен родиться в семье монархов, - мальчик или девочка. Это - один из главных секретов будущих родителей и их близких. Простолюдинам остается лишь гадать и делать ставки на тотализаторе, надеясь выиграть. Они обращают внимание на цвет одежды будущей матери, ее внешний вид, форму живота, - словом, используют любые зацепки, чтобы угадать.
Беременность скрывают минимум три месяца
Кейт Миддлтон каждый раз, забеременев, пыталась следовать этому правилу. Но ее постоянно мучил ужасный токсикоз, так что приходилось пропускать официальные мероприятия, что давало повод для слухов.
Наследники должны появляться на свет только дома
Никаких больниц - только родные стены! Этого правила придерживались венценосные роженицы до недавнего времени. Незыблемую традицию впервые нарушила принцесса Диана - она отказалась рожать во дворце и настояла на лондонском госпитале Святой Марии. Там она и произвела на свет обоих сыновей. Новую традицию поддержали принц Уильям и Кейт Миддлтон: все их трое детей были рождены там же.
Младенцев закутывают в вязаные шали
И не в первые попавшиеся: специальные шали для новорожденных принцев и принцесс производит компания G.H.Hurt & Son. Это настоящие произведения искусства - тончайшие, мягкие, нежные шали из особой высококачественной шерсти.
Роды проходят при свидетелях
Мало того, что во время родов рядом находится целый отряд медиков (например, когда Кейт Миддлтон рожала Шарлотту, к ней пригласили 17 медиков - акушеров, хирургов, анестезиологов, педиатров и прочих). Помимо них, на знаменательном событии должен присутствовать еще и специальный свидетель, роль которого - исключить возможную подмену. Эта традиция появилась еще в XVII веке. Правда, от свидетеля потом отказались - на этом настояла Елизавета II, так что теперь ограничиваются лишь медработниками.
Отцу наследника дают отпуск
После рождения сына или дочери новоиспеченному отцу полагается отпуск. Принц Уильям, например, был освобожден на 6 недель от своей официальной работы (он - пилот самолета), когда на свет появилась принцесса Шарлотта. Только вот отпуск неоплачиваемый.
Крик глашатая
Несмотря на то, что в век интернета новость о рождении наследников королевской династии разлетается мгновенно, продолжают придерживаться старинных обычаев. Первыми об этом узнают старейшие члены клана. Затем новость появляется на специальном позолоченном мольберте - его выставляют на площади перед Букингемским дворцом.
Наконец, о появлении на свет нового принца или принцессы громко объявляет королевский глашатай - когда-то это было необходимо, потому что большинство простолюдинов были неграмотными и не могли прочесть, что написано на мольберте.
Роженицу и младенца выписывают в тот же день
Малышей принято показывать публике как можно скорее. Принцесса Диана выносила своих сыновей на балкон Букингемского дворца. Когда рожала Кейт Миддлтон, она всякий раз покидала госпиталь в тот же день. Вероятно, несмотря на хорошие условия, все же восстанавливаться после родов гораздо комфортнее в домашней обстановке.
Залпы из пушки
В честь рождения наследника в тот же день громко стреляют пушки - та, которая находится у Тауэрского моста, дает 62 залпа, а затем на весь город разносится еще 41 залп - из пушек, что стоят перед Букингемским дворцом.
Несколько имен
Каждый наследник получает не меньше трех имен (чаще - больше). Среди них обязательно должны быть имена венценосных предков. У принца Чарльза, например, было даже четыре имени, данных при рождении. Столько же - у принца Уильяма.