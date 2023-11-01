Как рожают в королевской семье: десять странных традиций, которые вас удивят

Мало того, что во время родов рядом находится целый отряд медиков (например, когда Кейт Миддлтон рожала Шарлотту, к ней пригласили 17 медиков - акушеров, хирургов, анестезиологов, педиатров и прочих). Помимо них, на знаменательном событии должен присутствовать еще и специальный свидетель, роль которого - исключить возможную подмену. Эта традиция появилась еще в XVII веке. Правда, от свидетеля потом отказались - на этом настояла Елизавета II, так что теперь ограничиваются лишь медработниками.

Отцу наследника дают отпуск

После рождения сына или дочери новоиспеченному отцу полагается отпуск. Принц Уильям, например, был освобожден на 6 недель от своей официальной работы (он - пилот самолета), когда на свет появилась принцесса Шарлотта. Только вот отпуск неоплачиваемый.

Крик глашатая

Несмотря на то, что в век интернета новость о рождении наследников королевской династии разлетается мгновенно, продолжают придерживаться старинных обычаев. Первыми об этом узнают старейшие члены клана. Затем новость появляется на специальном позолоченном мольберте - его выставляют на площади перед Букингемским дворцом.

Наконец, о появлении на свет нового принца или принцессы громко объявляет королевский глашатай - когда-то это было необходимо, потому что большинство простолюдинов были неграмотными и не могли прочесть, что написано на мольберте.

Роженицу и младенца выписывают в тот же день

Малышей принято показывать публике как можно скорее. Принцесса Диана выносила своих сыновей на балкон Букингемского дворца. Когда рожала Кейт Миддлтон, она всякий раз покидала госпиталь в тот же день. Вероятно, несмотря на хорошие условия, все же восстанавливаться после родов гораздо комфортнее в домашней обстановке.

Залпы из пушки

В честь рождения наследника в тот же день громко стреляют пушки - та, которая находится у Тауэрского моста, дает 62 залпа, а затем на весь город разносится еще 41 залп - из пушек, что стоят перед Букингемским дворцом.

Несколько имен