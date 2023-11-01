СТРАШНО КРАСИВЫЕ ⟩ Смотрите, как бесновались жители Таллинна в популярном клубе столицы

Традиционная вечеринка «Красная помада» на этот раз прошла еще и с жуткими костюмами, ведь жители Таллинна уже вовсю готовились отмечать самую страшную ночь в году.

Столичный ночной клуб Paparazzi, расположенный в двух шагах ходьбы от Вируских ворот, превратился в излюбленное место проведения досуга для таллиннцев. На прошлых выходных горячая публика в очередной раз гуляла до рассвета на традиционной вечеринке «Красная помада». Названа она так потому, что всем посетительницам с красной помадой на губах в клубе наливают бесплатный шот. Впрочем, некоторые мужчины ради такого угощения тоже не побрезговали накрасить губы. А поскольку вечеринка проходила накануне Хэллоуина, который традиционно отмечается во многих странах мира 31 октября, то некоторые гости пришли в жутких образах. Даже бармены были в этот вечер страшно красивые, а еще публику развлекали сексуальные вампирши.