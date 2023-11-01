ФОТО ⟩ Хайди Клум вновь всех удивила на Хэллоуин, появившись в образе павлина

Не знаем, как вы, а мы из года в год исправно ждем Хэллоуин, чтобы посмотреть на костюм модели Хайди Клум. И хотя после появления в образе червя удивить может мало что, ей все равно удалось лишить поклонников дара речи и побить собственный рекорд, доказав в очередной раз, кто тут королева Хэллоуина.
На собственной вечеринке в канун Дня всех святых селебрити появилась в костюме павлина. Интригу Хайди понемногу начала наращивать в личном блоге едва ли не с обеда: сначала она вышла в сторис в прошлогоднем костюме, а затем частями стала раскрывать новый наряд: то грим, то ярко-голубая прическа.
И вот случилось! Клум показала окончательный павлиний образ. К слову о том, как заморочилась модель: часть костюма, то есть павлиньи перья, изображали реальные люди. Вдобавок звезда устроила шоу с конфетти, полетами, прыжками и другими трюками. И судя по ее довольному лицу, шалость удалась!
Интересное не закончилось и на этом. Следом за возлюбленной на ковровой дорожке появился супруг Хайди Том Каулитц. Его знаменитость одела в яйцо павлина - ну гармония же, не иначе!