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ФОТО ⟩ Хайди Клум вновь всех удивила на Хэллоуин, появившись в образе павлина

Limon.ee
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Хайди Клум.
Хайди Клум. Фото: Angela Weiss

Не знаем, как вы, а мы из года в год исправно ждем Хэллоуин, чтобы посмотреть на костюм модели Хайди Клум. И хотя после появления в образе червя удивить может мало что, ей все равно удалось лишить поклонников дара речи и побить собственный рекорд, доказав в очередной раз, кто тут королева Хэллоуина.

На собственной вечеринке в канун Дня всех святых селебрити появилась в костюме павлина. Интригу Хайди понемногу начала наращивать в личном блоге едва ли не с обеда: сначала она вышла в сторис в прошлогоднем костюме, а затем частями стала раскрывать новый наряд: то грим, то ярко-голубая прическа.

И вот случилось! Клум показала окончательный павлиний образ. К слову о том, как заморочилась модель: часть костюма, то есть павлиньи перья, изображали реальные люди. Вдобавок звезда устроила шоу с конфетти, полетами, прыжками и другими трюками. И судя по ее довольному лицу, шалость удалась!

Хайди Клум в образе павлина.
Хайди Клум в образе павлина. Фото: Evan Agostini
Хайди Клум в образе павлина.
Хайди Клум в образе павлина. Фото: Evan Agostini

Интересное не закончилось и на этом. Следом за возлюбленной на ковровой дорожке появился супруг Хайди Том Каулитц. Его знаменитость одела в яйцо павлина - ну гармония же, не иначе!

Хайди Клум и Том Каулитц.
Хайди Клум и Том Каулитц. Фото: Evan Agostini
Том Каулитц в образе яйца.
Том Каулитц в образе яйца. Фото: Evan Agostini
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