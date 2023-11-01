ФОТО ⟩ Хайди Клум вновь всех удивила на Хэллоуин, появившись в образе павлина

Не знаем, как вы, а мы из года в год исправно ждем Хэллоуин, чтобы посмотреть на костюм модели Хайди Клум. И хотя после появления в образе червя удивить может мало что, ей все равно удалось лишить поклонников дара речи и побить собственный рекорд, доказав в очередной раз, кто тут королева Хэллоуина.