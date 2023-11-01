Названы три главные ошибки, из-за которых макароны во время приготовления слипнутся

Самой распространенной ошибкой во время приготовления макарон является недостаточное количество воды, так как из-за этого они начнут слипаться. Об этой и других ошибках в интервью Mirror рассказал эксперт по производству макаронных изделий компании Seggiano Пери Иглтон.
Оптимальным соотношением, по словам эксперта, является 500 мл воды на каждые 100 г макарон. Эксперт рекомендует использовать большую посуду с высокими стенками, чтобы вода при кипении не переливалась через край, пишет Гордон.
Также Иглтон не советует бросать макароны в воду, которая еще не закипела. Если совершить эту ошибку, они слипнутся. Чтобы этого не произошло в процессе приготовления, эксперт рекомендует помешивать макароны.