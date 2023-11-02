ДИКИЕ ЖЕНЩИНЫ ⟩ Дизайнер Перит Мууга показала невероятную коллекцию: на подиум вышел даже Алексей Туровский

На этой неделе в Таллинне состоялся показ новой коллекции самобытного эстонского дизайнера Перит Мууга. Виновница торжества пригласила на подиум плеяду знаменитых женщин с сильным характером. Так продемонстрировать необычные образы отважилась виолончелистка Сильвия Ильвес, певица Элиса Кольк, модель Илона Фаустова и многие другие известные в Эстонии женщины.

Показ прошел в историческом здании на улице Масина, где находится мастерская дизайнера. Перит Мууга всегда очень трепетно подходит к созданию особой атмосферы на своих показах: в длинных коридорах здания зажглись лампы, играла приятная музыка, а на сцену выходили модели в нарядах, переносящих зрителей в эпоху викингов. Женские платья и плащи были украшены веревками, кожаными вставками и интересными разрезами. Некоторые модели украшали принты с волками. Такой необычный симбиоз старого времени с современностью.