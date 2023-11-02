Мистический раскрас и волосы, поставленные дыбом – ну разве кого-то на этой неделе таким зрелищем можно было удивить? Еще как можно! Ведь речь идет не о новомодной хэллоуинской вечеринке. В понедельник вечером эстонский дизайнер Перит Мууга выпустила на сцену «Душу волка» - так называется ее новая коллекция.
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ДИКИЕ ЖЕНЩИНЫ ⟩ Дизайнер Перит Мууга показала невероятную коллекцию: на подиум вышел даже Алексей Туровский
На этой неделе в Таллинне состоялся показ новой коллекции самобытного эстонского дизайнера Перит Мууга. Виновница торжества пригласила на подиум плеяду знаменитых женщин с сильным характером. Так продемонстрировать необычные образы отважилась виолончелистка Сильвия Ильвес, певица Элиса Кольк, модель Илона Фаустова и многие другие известные в Эстонии женщины.