ГОРЯЧЕЕ ФОТО ⟩ 60-летняя Деми Мур снялась в бикини под водопадом

Кстати, снимок был сделан во время путешествия Деми Мур по Гранд-Каньону. Актриса рассказала, что ездила на отдых еще в сентябре. Знаменитость познакомилась тогда с замечательными людьми, с которым планирует и дальше поддерживать связь. Мур призналась, что много чего переосмыслила и сделала для себя важные выводы во время путешествия.

«Еще в сентябре я путешествовала по Гранд-Каньону, что расположен в середине течения реки Колорадо. Рядом со мной было много хороших людей. Мы смеялись, плакали и формировали связи на всю жизнь, которые я буду держать близко к своему сердцу всегда. Я никогда по-настоящему не смогу описать, как это погружение в природу повлияло на меня», — призналась знаменитость.