Финансовый гороскоп на ноябрь-2023: кому повезет, а кому придется больше работать?

Овен

В ноябре многое будет зависеть от их социальных связей. Это тот самый период, когда выгодное предложение можно встретить совершенно неожиданно - от нового знакомого, коллеги или родственника. Лучше не отказываться от встреч, корпоративов, общения в социальных сетях, пишет RUS TVNET.

Телец

Во второй половине месяца Тельцов ожидает денежная удача и высокая продуктивность, физическая и интеллектуальная выносливость. Часть денег астрологи рекомендуют потратить на себя любимых: можно обновить гардероб, приобрести что-нибудь вкусное, оплатить курсы, посетить новое место. Вложения в будущее - самая перспективная статья расходов Тельцов.

Близнецы

Близнецам удастся разобраться с финансовыми делами, которые давно требовали завершения. Во время подписания бумаг и совершения финансовых сделок лучше полагаться на себя, а не на добропорядочность противоположной стороны. Внимательность поможет сохранить деньги и спокойствие. Это особенно важно в первые 8-10 дней ноября.

Рак

Начало месяца хорошо подходит, чтобы совершить важные покупки для дома. Это может быть и ремонт, и обновление электроники, и покупка мебели. Новые начинания в бизнесе и на работе лучше отложить до 8 ноября. Конец ноября будет очень стабильным.

Лев

В ноябре желательно вкладываться в сферы красоты и здоровья. Самое время заранее заняться собой, а также своей семьей. Конец ноября также станет идеальным временем для покупки подарков. Делать покупки лучше всего в Сети.

Дева