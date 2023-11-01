Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, которые будут купаться в счастье до конца года

Для Тельца ближайшие два месяца станут периодом побед. Представители знака будут на подъеме, для него открываются широкие возможности в деловой, личной, интеллектуальных сферах. Его успех будет очевидным для всех. Однако до середины ноября Тельцам следует опасаться сомнительных связей в личных отношениях - соблазнов будет много.

Львам в начале ноября предстоит преодолеть некоторые трудности, но этот период будет недолгим. Представители знака будут очень успешны в личных отношениях. Некоторых ждет прибавление семейства в конце года. В материальном плане все тоже выше всяких похвал: появится много дополнительных возможностей для заработка, а руководство всячески будет продвигать Львов по карьерной лестнице.