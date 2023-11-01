Астролог Глоба назвала три знака Зодиака, которые будут купаться в счастье до конца года

Астролог Тамара Глоба предрекла трем представителям зодиакального круга удачное завершение уходящего года, сообщает TopNews.
Для Тельца ближайшие два месяца станут периодом побед. Представители знака будут на подъеме, для него открываются широкие возможности в деловой, личной, интеллектуальных сферах. Его успех будет очевидным для всех. Однако до середины ноября Тельцам следует опасаться сомнительных связей в личных отношениях - соблазнов будет много.
Львам в начале ноября предстоит преодолеть некоторые трудности, но этот период будет недолгим. Представители знака будут очень успешны в личных отношениях. Некоторых ждет прибавление семейства в конце года. В материальном плане все тоже выше всяких похвал: появится много дополнительных возможностей для заработка, а руководство всячески будет продвигать Львов по карьерной лестнице.
Еще одним знаком, которого ждет успех, являются Стрельцы. Представителям знака предстоят поездки, командировки; также вдали от дома они могут испытать романтическое приключение - насколько глубоко нужно в него погружаться, зависит от степени верности оставшемуся дома партнеру. В любом случае - решение за самими Стрельцами. Период до конца года станет временем творческого подъема и реализации амбициозных планов. Также получится заложить фундамент будущего благополучия своих детей.