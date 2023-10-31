ФОТО ⟩ Только сегодня компания Bolt предлагает своим клиентам новую функцию: «Очень находчиво»

Во вторник, 31 октября, во многих странах мира отмечается праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. Технологическая компания Bolt тоже решила удивить своих клиентов в этот всемирно известный день. «Сегодня вы можете вызвать к себе метлу», - пишут многие в Facebook группе «EZ-дуны!» «У Bolt появился новый транспорт!»