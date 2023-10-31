Ставший известным благодаря телевидению эстонский блогер Себастьян Фрайберг утверждает, что бродил по закрытому центру почти полчаса, пока его не выпроводил охранник. Менеджер торгового центра Kristiine подтверждает, что центр хорошо охраняется и любое нарушение в его работе привлечет внимание службы безопасности.
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ФОТО ⟩ Эстонский блогер пошел в столичный фитнес-центр, но выйти оттуда уже не смог: что произошло?
«Тиктокер Себастьян Фрайберг застрял в торговом центре Kristiine после закрытия и ведет прямой репортаж в своем аккаунте в TikTok», - сообщили редакции Elu24 несколько человек. «Себастьян Фрайберг застрял в Кристинке!» - написал другой в ночь с понедельника на вторник.