ФОТО ⟩ Эстонский блогер пошел в столичный фитнес-центр, но выйти оттуда уже не смог: что произошло?

«Тиктокер Себастьян Фрайберг застрял в торговом центре Kristiine после закрытия и ведет прямой репортаж в своем аккаунте в TikTok», - сообщили редакции Elu24 несколько человек. «Себастьян Фрайберг застрял в Кристинке!» - написал другой в ночь с понедельника на вторник.

Себастьян Фрайберг подтвердил редакции, что действительно вчера в 23.00 он начал выходить из спортивного клуба MyFitness в торговый центр, как вдруг обнаружил, что выход закрыт. «На выходе из торгового центра были ворота. Когда я вернулся к входу MyFitness, решетка перед выходом из MyFitness уже была опущена», - вспоминает он.