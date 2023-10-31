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ФОТО ⟩ Эстонский блогер пошел в столичный фитнес-центр, но выйти оттуда уже не смог: что произошло?

Limon.ee
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Себастьян Фрайберг
Себастьян Фрайберг Фото: Remo Tõnismäe / Sander Ilvest / Elu24 kollaaž

Ставший известным благодаря телевидению эстонский блогер Себастьян Фрайберг утверждает, что бродил по закрытому центру почти полчаса, пока его не выпроводил охранник. Менеджер торгового центра Kristiine подтверждает, что центр хорошо охраняется и любое нарушение в его работе привлечет внимание службы безопасности.

«Тиктокер Себастьян Фрайберг застрял в торговом центре Kristiine после закрытия и ведет прямой репортаж в своем аккаунте в TikTok», - сообщили редакции Elu24 несколько человек. «Себастьян Фрайберг застрял в Кристинке!» - написал другой в ночь с понедельника на вторник.

Себастьян Фрайберг подтвердил редакции, что действительно вчера в 23.00 он начал выходить из спортивного клуба MyFitness в торговый центр, как вдруг обнаружил, что выход закрыт. «На выходе из торгового центра были ворота. Когда я вернулся к входу MyFitness, решетка перед выходом из MyFitness уже была опущена», - вспоминает он.

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