ФОТО ⟩ В Ярвамаа перед камерой позировала шикарная лиса

В группе Facebook Looduse pildipank была размещена фотография лисы необычайной красоты. Если на фотографиях лис, выложенных в социальных сетях, часто изображены худые особи, то на этот раз лиса, позирующая перед камерой, выглядит как иллюстрация из детской книжки.

«Пришла в гости. Она прекрасно позировала. Какая красота!» - говорит Имби, разместившая фотографию.

Фото: Imbi Karing

«Лиса пришла к моей работе. Иногда она приходит к нашему офису, проверить, как там у нас дела», - рассказывает Имби в интервью Elu24. «Она подошла ко мне на расстояние около двух метров и просто села», - рассказывает она.

Фотография уже набрала 2500 «лайков» и множество комментариев. «Она надела свои черные чулки и отправилась в город», - прокомментировал один из пользователей.

«Наверное, она живет в курятнике. Так хорошо выглядит!», - пишет один из комментаторов. «Как будто из сказки вышла!» - говорит другой. «Уже в зимнем пальто. В летней шубе выглядела бы как оборванец, и все подумали бы, что она больна», - говорит другой. «Приятно видеть здоровую лису (без чумки)», - говорит один из комментаторов. Люди наперебой хвалят лису, изображенную на фотографии.

Еще одна особенная фотография

По словам Имби, ей еще никогда не удавалось поймать в объектив дикое животное так близко. «Конечно, видела косуль в 10 метрах. Всевозможные крошечные животные встречались чаще», - говорит Имби, делясь еще одной фотографией маленькой птички на ладони.

«Еще один маленький персонаж у меня на руках. Желтоголовый королек. Он был очень милый и спокойно сидел пока его фотографировала», - удивляется она.

Желтоголовый королек. Фото: Imbi Karing