ФОТО ⟩ В Ярвамаа перед камерой позировала шикарная лиса

В Ярвамаа перед камерой позировала лиса завидной красоты. «Пришла в гости. Она прекрасно позировала», - говорит Имби, сфотографировавшая лису. «Образцовая лиса!» - говорится в комментариях. «Надела черные чулки и отправилась в город».
В группе Facebook Looduse pildipank была размещена фотография лисы необычайной красоты. Если на фотографиях лис, выложенных в социальных сетях, часто изображены худые особи, то на этот раз лиса, позирующая перед камерой, выглядит как иллюстрация из детской книжки.
«Пришла в гости. Она прекрасно позировала. Какая красота!» - говорит Имби, разместившая фотографию.
«Лиса пришла к моей работе. Иногда она приходит к нашему офису, проверить, как там у нас дела», - рассказывает Имби в интервью Elu24. «Она подошла ко мне на расстояние около двух метров и просто села», - рассказывает она.
Фотография уже набрала 2500 «лайков» и множество комментариев. «Она надела свои черные чулки и отправилась в город», - прокомментировал один из пользователей.
«Наверное, она живет в курятнике. Так хорошо выглядит!», - пишет один из комментаторов. «Как будто из сказки вышла!» - говорит другой. «Уже в зимнем пальто. В летней шубе выглядела бы как оборванец, и все подумали бы, что она больна», - говорит другой. «Приятно видеть здоровую лису (без чумки)», - говорит один из комментаторов. Люди наперебой хвалят лису, изображенную на фотографии.
Еще одна особенная фотография
По словам Имби, ей еще никогда не удавалось поймать в объектив дикое животное так близко. «Конечно, видела косуль в 10 метрах. Всевозможные крошечные животные встречались чаще», - говорит Имби, делясь еще одной фотографией маленькой птички на ладони.
«Еще один маленький персонаж у меня на руках. Желтоголовый королек. Он был очень милый и спокойно сидел пока его фотографировала», - удивляется она.
Это самый маленький вид птиц в Эстонии и Европе. Является национальной птицей Люксембурга. Они издают очень тонкий звук, причем настолько высокий, что пожилые люди его не слышат.