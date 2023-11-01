ВИДЕО ⟩ «Тут всё в волосах!» Знаменитый блогер из Латвии разочаровалась в престижном отеле Таллинна

Блогер из Латвии Айя Нагле часто снимает различные обзоры на рестораны, магазины и другие учреждения. В этот раз Айя побывала в Таллинне, где решила провести проверку номера в престижном отеле Radisson Collection.
Видеообзор Айя Нагле опубликовала в своем TikTok-аккаунте. Она рассказала, что ночь с завтраком в пятизвездочном отеле Radisson Collection на двоих обошлась ей в 148,50 евро.
Как только блогер вошла в номер, ее внимание привлек дизайн: «Очень стильный номер». Но больше всего Айю порадовало количество и размер подушек. «У нас по три подушки. Класс! Три подушечки разных размеров. Очень мягкие!» - радостно делится блогер.
И вроде все ничего: наличие халатов и тапочек, безупречно чистое белое постельное белье, мягкое одеяло и подушки, но когда дело дошло до наматрасника и матраса, блогера ждало сильное разочарование. «Тут пятна и волосы. Ребят, их реально много. И здесь такой большой... Тут всё в волосах. Ясно, пять звезд...» - берет Айя камеру в свои руки и показывает находки вблизи.
Еще одним потрясением для блогера стала ванная комната, а точнее ванна: «Посмотрите, какая красивая ванна. А знаете, что тут самое главное? Я в ней тоже вижу волос».
«К сожалению, я не могу рекомендовать вам отель Radisson Collection в Таллинне», - обобщает в конце видео Айя.
В комментариях под видео не стали молчать. «Это хорошо, что нет покрывал на кровати! Постельное белье стирается ,а покрывала - нет!», - пишет один пользователь. «Учусь на гостиничный бизнес и скажу, что матрас не меняют, а переворачивают каждые полгода, так что тут не удивительно», - рассказывает еще один пользователь.
Но есть и те, кого волосы ни на матрасе, ни в ванне никак не смущают. «Вы с луны? "О, волос!"», «Я просто не понимаю, они что должны матрас постоянно чистить или менять? Это не дёшево стоить будет», - пишут другие в комментариях.
Limon.ee написал в отель Radisson Collection, чтобы узнать, уведомил ли их клиент о данном инциденте, как часто чистят матрасы в их отеле и проходит ли после уборки номеров проверка чистоты. Мы отправили им два письма, но на момент публикации статьи ответа не последовало. Добавим его при первой возможности.