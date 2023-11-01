ВИДЕО ⟩ «Тут всё в волосах!» Знаменитый блогер из Латвии разочаровалась в престижном отеле Таллинна

Видеообзор Айя Нагле опубликовала в своем TikTok-аккаунте. Она рассказала, что ночь с завтраком в пятизвездочном отеле Radisson Collection на двоих обошлась ей в 148,50 евро.

Как только блогер вошла в номер, ее внимание привлек дизайн: «Очень стильный номер». Но больше всего Айю порадовало количество и размер подушек. «У нас по три подушки. Класс! Три подушечки разных размеров. Очень мягкие!» - радостно делится блогер.

И вроде все ничего: наличие халатов и тапочек, безупречно чистое белое постельное белье, мягкое одеяло и подушки, но когда дело дошло до наматрасника и матраса, блогера ждало сильное разочарование. «Тут пятна и волосы. Ребят, их реально много. И здесь такой большой... Тут всё в волосах. Ясно, пять звезд...» - берет Айя камеру в свои руки и показывает находки вблизи.

Еще одним потрясением для блогера стала ванная комната, а точнее ванна: «Посмотрите, какая красивая ванна. А знаете, что тут самое главное? Я в ней тоже вижу волос».

«К сожалению, я не могу рекомендовать вам отель Radisson Collection в Таллинне», - обобщает в конце видео Айя.

В комментариях под видео не стали молчать. «Это хорошо, что нет покрывал на кровати! Постельное белье стирается ,а покрывала - нет!», - пишет один пользователь. «Учусь на гостиничный бизнес и скажу, что матрас не меняют, а переворачивают каждые полгода, так что тут не удивительно», - рассказывает еще один пользователь.

Но есть и те, кого волосы ни на матрасе, ни в ванне никак не смущают. «Вы с луны? "О, волос!"», «Я просто не понимаю, они что должны матрас постоянно чистить или менять? Это не дёшево стоить будет», - пишут другие в комментариях.