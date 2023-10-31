ЖУТКИЕ СНИМКИ ⟩ Смотрите, как в Риге до конца недели отмечают Хэллоуин

Cinevilla event с 27 октября по 4 ноября организует хэллоуинское мероприятие в Cinevilla, приглашая посетить его как взрослых, так и детей. В Cinevilla вас примут и удивят ожившие киногерои, которые просыпаются после наступления темноты, а также предоставится возможность встретиться с монстрами, призраками и другими яркими существами, населяющими необычный город, пишет портал RUS.TVNET.

Приключение начинается с кинокадров из фильмов ужасов, после чего следует путешествие в страшный Хэллоуинский городок, где киногерои оживут и встретят как маленьких, так и взрослых посетителей парка.

Парк хранит истории многих фильмов и является домом для многих кинолент. У каждого посетителя ежедневно с 27 октября по 4 ноября с 18:00 до 23:00 будет возможность побывать в каждом фильме, прогуляться по городу, познакомиться и сфотографироваться с главными героями, которые оживут на Хэллоуин.

Cinevilla - необычный город, так как там посетителей ждут захватывающие дух приключения, сопровождаемые играми света и теней, призраками и привидениями, детским смехом и восторгом от происходящего. Все это можно найти в Cinevilla, который с наступлением темноты превращается в настоящий хэллоуинский город.