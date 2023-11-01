ГОРОСКОП НА 1 НОЯБРЯ ⟩ Скорпионам – сохранять спокойствие, Рыбам – положиться на свою интуицию

Близнецы

Если у вас налажено взаимное понимание с любимыми людьми, шанс прояснить даже очень мучительный вопрос обязательно отыщется. Общение с теми, с кем вас связывают долговременные, серьезные обязательства, не пострадает, если вы сумеете опираться на закон, авторитетное суждение. Камнем преткновения может стать чисто финансовый вопрос. Партнер способен отказать в покупке того, что кажется вам необходимым. Диалог может быть осложнен из-за того, что вы настаиваете на своей прихоти. Более опытные партнеры могут ограничить вас в средствах, осудить вашу капризность с моральных позиций.

Рак

Вы можете сильно переживать из-за того, что не успеваете сделать работу, которая вам нравится, или у вас что-то не получается, когда вы к ней подступаетесь. Охлаждение отношений с коллегами, непонимание с ними по волнующему вопросу способно создать неуютную обстановку. Не паникуйте, став жертвой осуждения, критики. Попробуйте изменить принципы повседневного общения. Не бойтесь сократить круг своих знакомых. Подойдите более строго и взыскательно к тем, с кем имеете дело. Наградой вам будет обновление рабочих связей, более честные и дружелюбные отношения с теми, кто вам действительно по душе.

Лев