Робби Уильямс впервые рассказал обо всех своих психических расстройствах

В свежем интервью The Times Робби Уильямс перечислил еще как минимум 10 своих диагнозов, которые в разное время поставили ему специалисты. Так, кумир миллионов страдает дисморфией (неприятие своего тела, когда оно воспринимается уродливым), социофобией (боязнь людей), СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство), дислексией (избирательное нарушение способности к овладению навыками письма и чтения при сохранении общей способности к обучению), диспраксией (расстройство, при котором характерны неточность выполнения действий, когда все буквально валится из рук), агорафобией (боязнь открытых пространств, из которых певцу тяжело выступать на сцене). Кроме того, у певца диагностированы самоненавистничество (на фоне сильного набора веса) и сверхчувствительность (слишком чувствительная центральная нервная система).

Бывший участник Take That, который трезв уже 20 лет, признался The Times, что с трудом может смотреть кадры из своего бурного прошлого (в фильме Уильямс реагирует и комментирует хаотичные события собственной жизни). «Это было похоже на просмотр аварии, в которую вы попали, но в замедленной съемке. [Создание документального фильма] было похоже на перенесение вашего психического заболевания в очень, очень медленном темпе в течение очень, очень долгого времени», - описал съемочный процесс певец.