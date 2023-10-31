В Португалии русскоязычного туриста арестовали из-за досадной языковой ошибки: приняли за террориста

Как пишет The Telegraph, 36-летний русскоязычный мужчина из Азербайджана оказался в наручниках после того, как языковое приложение дало ему неправильный перевод фруктового сока, который он пытался купить.

По данным португальской газеты Correio da Manhã, турист воспользовался телефоном, чтобы перевести русское слово, обозначающее гранат, а затем написал предложение на португальском языке, чтобы сотрудники ресторана могли понять его заказ. Однако официант воспринял неправильно написанное предложение как угрозу и, опасаясь, что клиент угрожает заведению гранатой, вызвал полицию.

Дело в том, что слова, обозначающие гранат и гранату, почти идентичны в русском языке, однако на португальском языке это два совершенно разных слова – romã означает гранат, а granada переводится как граната. Судя по всему, этот нюанс языковое приложение упустило.