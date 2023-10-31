СМОТРИ ⟩ Санна Марин поужинала в модном ресторане Хельсинки с бойфрендом, одновременно крутившим роман с другой женщиной

Всего несколько месяцев назад в финских СМИ разразился скандал , когда выяснилось, что у возлюбленного-парикмахера бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин роман с другой замужней женщиной.

Но, похоже, это не помешало Санне дать волю эмоциям - теперь бывший премьер-министр и ее бойфренд-парикмахер были замечены за ужином в Хельсинки. Пара провела время в ресторане Scolare, где наслаждалась блюдами итальянской кухни.