СМОТРИ ⟩ Санна Марин поужинала в модном ресторане Хельсинки с бойфрендом, одновременно крутившим роман с другой женщиной

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин провела время в ресторане со своим таинственным возлюбленным-парикмахером. «Они хорошо поели и наслаждались обществом друг друга», - рассказывает очевидец в интервью изданию Seiska.
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Всего несколько месяцев назад в финских СМИ разразился скандал, когда выяснилось, что у возлюбленного-парикмахера бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин роман с другой замужней женщиной.