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СМОТРИ ⟩ Санна Марин поужинала в модном ресторане Хельсинки с бойфрендом, одновременно крутившим роман с другой женщиной

Стен Таливеэ
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Санна Марин.
Санна Марин. Фото: LEHTIKUVA / Vesa Moilanen / REUTERS / Scanpix

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин провела время в ресторане со своим таинственным возлюбленным-парикмахером. «Они хорошо поели и наслаждались обществом друг друга», - рассказывает очевидец в интервью изданию Seiska.

Всего несколько месяцев назад в финских СМИ разразился скандал, когда выяснилось, что у возлюбленного-парикмахера бывшего премьер-министра Финляндии Санны Марин роман с другой замужней женщиной.

Но, похоже, это не помешало Санне дать волю эмоциям - теперь бывший премьер-министр и ее бойфренд-парикмахер были замечены за ужином в Хельсинки. Пара провела время в ресторане Scolare, где наслаждалась блюдами итальянской кухни.

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