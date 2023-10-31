«Мы совершенно опустошены»: актеры из «Друзей» выступили с заявлением после смерти Мэттью Перри

Совместное заявление Дженнифер Энистон, Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера публикует журнал People.

«Мы были больше, чем просто коллеги. Мы семья. Так много вещей, которые хочется сказать, но прямо сейчас мы берем паузу», - говорится в их заявлении.

Актеры попросили дать им время, чтобы погоревать и осознать эту непостижимую потерю, а также отметили, что скажут гораздо больше, когда будут к этому готовы.

«Сейчас все наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру», — добавили «друзья».