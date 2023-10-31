«Мы совершенно опустошены»: актеры из «Друзей» выступили с заявлением после смерти Мэттью Перри

Актеры сериала «Друзья» прервали молчание и обратились к фанатам после смерти своего коллеги и близкого друга Мэттью Перри, отметив, что оказались совершенно опустошены его потерей.
Совместное заявление Дженнифер Энистон, Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера публикует журнал People.
«Мы были больше, чем просто коллеги. Мы семья. Так много вещей, которые хочется сказать, но прямо сейчас мы берем паузу», - говорится в их заявлении.
Актеры попросили дать им время, чтобы погоревать и осознать эту непостижимую потерю, а также отметили, что скажут гораздо больше, когда будут к этому готовы.
«Сейчас все наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его по всему миру», — добавили «друзья».
Напомним, о смерти 54-летнего американского актера Мэттью Перри стало известно 29 октября, его тело было найдено в джакузи собственного дома после утренней тренировки по пиклболу. Новость повергла в шок весь мир.