Исследование показало, стали ли финны употреблять больше алкоголя с начала пандемии коронавируса

Кто из нас не знаком с понятием «финские туристы», то есть люди, которые десятилетиями приезжают в Эстонию, чтобы купить более дешевый алкоголь. Но, похоже, что теперь полчищ ценителей напитков покрепче в Эстонии может стать меньше, так как недавний опрос показал, что финны сейчас пьют гораздо меньше, чем, например, до пандемии коронавируса, пишет Elu24.