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Исследование показало, стали ли финны употреблять больше алкоголя с начала пандемии коронавируса

Стен Таливеэ
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Фото: Shutterstock

В Финляндии опубликовано исследование, свидетельствующее о снижении регулярного потребления алкоголя среди финнов с 2020 года. «Доля непьющих людей среди населения за исследуемый период осталась на прежнем уровне», - пишет Iltalehti.

Кто из нас не знаком с понятием «финские туристы», то есть люди, которые десятилетиями приезжают в Эстонию, чтобы купить более дешевый алкоголь. Но, похоже, что теперь полчищ ценителей напитков покрепче в Эстонии может стать меньше, так как недавний опрос показал, что финны сейчас пьют гораздо меньше, чем, например, до пандемии коронавируса, пишет Elu24.

Издание Iltalehti опубликовало исследование, показывающее, что регулярное потребление алкоголя в Финляндии снижается, но рискованное употребление алкоголя все еще достаточно широко распространено.

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