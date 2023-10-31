В Финляндии опубликовано исследование, свидетельствующее о снижении регулярного потребления алкоголя среди финнов с 2020 года. «Доля непьющих людей среди населения за исследуемый период осталась на прежнем уровне», - пишет Iltalehti.
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Исследование показало, стали ли финны употреблять больше алкоголя с начала пандемии коронавируса
Кто из нас не знаком с понятием «финские туристы», то есть люди, которые десятилетиями приезжают в Эстонию, чтобы купить более дешевый алкоголь. Но, похоже, что теперь полчищ ценителей напитков покрепче в Эстонии может стать меньше, так как недавний опрос показал, что финны сейчас пьют гораздо меньше, чем, например, до пандемии коронавируса, пишет Elu24.