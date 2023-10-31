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Звезда фильма «Шаг вперед» Ченнинг Татум женится на Зои Кравиц

Limon.ee
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Ченнинг Татум.
Ченнинг Татум. Фото: Angela Weiss

В Голливуде объявили о новой помолвке - вскоре Ченнинг Татум женится на дочери Ленни Кравица Зои. Пара вместе с 2021 года.

О готовящейся свадьбе звезд сообщили многочисленные источники. Они утверждают, что недавно 43-летний Ченнинг сделал предложение руки и сердца Зои. На недавней вечеринке в честь Хэллоуина Кравиц шествовала в образе из фильма ужасов с ножом в руке, а на ее безымянном пальце заметили обручальное кольцо.

Влюбленные лишь недавно стали открыто говорить о своих отношениях. Так, актриса с радостью упомянула бойфренда в интервью, сказав, что он «просто замечательный человек».

«Он заставляет меня смеяться, и мы оба действительно любим искусство, разговоры об этом и исследование того, почему мы делаем то, что делаем, - с улыбкой отмечала 34-летняя звезда фильма "Дивергент". - Мы любим смотреть фильмы, разбирать их на части, говорить о нем и бросать вызов друг другу».

Впервые о романе селебрити заговорили летом 2021 года. «Их карьере уделяется большое внимание, и они разделяют эту страсть, - передавал инсайдер. - Когда они свободны, они очень сдержанны. Они любят тихие свидания с друзьями, но чаще всего просто тусуются дома».

Близкие отмечали, как серьезно Татум относится к избраннице. «Это не случайные отношения», - заверяли источники. Напомним, это будет не первый брак для Ченнинга, он был женат на актрисе и танцовщице Дженне Деван. В 2013 году у супругов родилась дочь Эверли. Бывшие сумели сохранить дружеские отношения и договорились о графике встреч с наследницей.

Зои тоже однажды выходила замуж за актера Карла Глусмана, с которым разошлась на мирной ноте. «Он невероятный человек. В моем сердце всегда останется место для Карла. Но мы разошлись, потому что я все еще узнаю себя. Мне необходимо понимать, чего я хочу от жизни. Я не была готова брать ответственность за развитие другого человека», - делилась она.

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