Звезда фильма «Шаг вперед» Ченнинг Татум женится на Зои Кравиц

О готовящейся свадьбе звезд сообщили многочисленные источники. Они утверждают, что недавно 43-летний Ченнинг сделал предложение руки и сердца Зои. На недавней вечеринке в честь Хэллоуина Кравиц шествовала в образе из фильма ужасов с ножом в руке, а на ее безымянном пальце заметили обручальное кольцо.

Влюбленные лишь недавно стали открыто говорить о своих отношениях. Так, актриса с радостью упомянула бойфренда в интервью, сказав, что он «просто замечательный человек».

«Он заставляет меня смеяться, и мы оба действительно любим искусство, разговоры об этом и исследование того, почему мы делаем то, что делаем, - с улыбкой отмечала 34-летняя звезда фильма "Дивергент". - Мы любим смотреть фильмы, разбирать их на части, говорить о нем и бросать вызов друг другу».

Впервые о романе селебрити заговорили летом 2021 года. «Их карьере уделяется большое внимание, и они разделяют эту страсть, - передавал инсайдер. - Когда они свободны, они очень сдержанны. Они любят тихие свидания с друзьями, но чаще всего просто тусуются дома».

Близкие отмечали, как серьезно Татум относится к избраннице. «Это не случайные отношения», - заверяли источники. Напомним, это будет не первый брак для Ченнинга, он был женат на актрисе и танцовщице Дженне Деван. В 2013 году у супругов родилась дочь Эверли. Бывшие сумели сохранить дружеские отношения и договорились о графике встреч с наследницей.