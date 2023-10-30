Анджелина Джоли высказалась о нападении террористов ХАМАС на Израиль

«Как и миллионы людей во всем мире, я провела последние недели, будучи больной и разгневанной из-за террористической атаки в Израиле, гибели такого количества невинных мирных жителей, и размышляя над тем, как лучше помочь, - написала Джоли. - Я также молюсь за немедленное безопасное возвращение каждого заложника и за семьи, которые несут невероятную боль после потери близкого человека».