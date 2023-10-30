Анджелина Джоли высказалась о нападении террористов ХАМАС на Израиль

Американская актриса Анджелина Джоли 30 октября отреагировала в Instagram на вторжение террористов ХАМАС в Израиль, которое произошло 7 октября.
«Как и миллионы людей во всем мире, я провела последние недели, будучи больной и разгневанной из-за террористической атаки в Израиле, гибели такого количества невинных мирных жителей, и размышляя над тем, как лучше помочь, - написала Джоли. - Я также молюсь за немедленное безопасное возвращение каждого заложника и за семьи, которые несут невероятную боль после потери близкого человека».
Актриса заявила, что жизни израильтян и палестинцев имеют одинаковую ценность.
«То, что произошло в Израиле, является террористическим актом, но это не может оправдать гибель невинных жизней во время бомбардировки гражданского населения в Газе, которому некуда идти, которое не имеет доступа к еде или воде, не имеет возможности эвакуации и даже элементарных человеческих прав пересекать границу, чтобы искать убежища», - добавила она.