ВИДЕО ⟩ «Патриоты Советского Союза есть даже в Эстонии!» Молодой человек с броскими татуировками стал звездой TikTok

«По**й на это НАТО, советские патриоты есть даже в Эстонии!» - говорит господин, разместивший видео на русском языке в TikTok. На видео он снимает человека, тело которого покрыто советской символикой. Молодой мужчина с татуировками утверждает, что он из Эстонии, пишет Elu24.