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ВИДЕО ⟩ «Патриоты Советского Союза есть даже в Эстонии!» Молодой человек с броскими татуировками стал звездой TikTok

Комментарий полиции
Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis TikToki videost.

«По**й на это НАТО, советские патриоты есть даже в Эстонии!» - говорит господин, разместивший видео на русском языке в TikTok. На видео он снимает человека, тело которого покрыто советской символикой. Молодой мужчина с татуировками утверждает, что он из Эстонии, пишет Elu24.

На видео молодой мужчина, представившийся Димоном, демонстрирует татуировки на своем теле на фоне заграничного пляжа. На правой руке у него советская звезда, на груди татуировка знаменитого "комбата" и советского солдата, поднимающего красный флаг над немецким рейхстагом в 1945 году. На левом плече мужчины - герб СССР.

«Почему такие люди живут в НАТО, а не в России?» - спрашивают комментаторы под видеороликом. Ролик, размещенный два дня назад в TikTok, уже просмотрели более 70 000 раз.

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