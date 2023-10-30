«По**й на это НАТО, советские патриоты есть даже в Эстонии!» - говорит господин, разместивший видео на русском языке в TikTok. На видео он снимает человека, тело которого покрыто советской символикой. Молодой мужчина с татуировками утверждает, что он из Эстонии, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ «Патриоты Советского Союза есть даже в Эстонии!» Молодой человек с броскими татуировками стал звездой TikTok
Комментарий полиции
На видео молодой мужчина, представившийся Димоном, демонстрирует татуировки на своем теле на фоне заграничного пляжа. На правой руке у него советская звезда, на груди татуировка знаменитого "комбата" и советского солдата, поднимающего красный флаг над немецким рейхстагом в 1945 году. На левом плече мужчины - герб СССР.