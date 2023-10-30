ГАЛЕРЕЯ ⟩ Поклонники Мэттью Перри несут цветы к дому из сериала «Друзья»

В это место уже много лет ездят туристы, чтобы увидеть легендарное здание, которое находится на Манхэттене. Хотя ситком «Друзья» в основном снимался на студии в Лос-Анджелесе, на протяжении десяти сезонов использовался внешний вид здания в Гринвич-Виллидж. Теперь же фанаты несут у нему цветы.

Напомним, полиция обнаружила тело 54-летнего американского актера в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. Власти пока не объявили причину смерти; CNN сообщает, что подозрений в насильственной смерти нет, но полиция в настоящее время расследует инцидент.

Мюттью Перри прославился ролью Чендлера Бинга в популярном комедийном сериале 90-х «Друзья» (с 1994 по 2004 год). В сериале изображены судьбы шести молодых друзей, живущих в Нью-Йорке. Персонаж Чендлера славился своими саркастическими фразами и неуклюжестью. Он был номинирован на премию «Эмми».

Заключительную серию сериала посмотрели 52,5 миллиона зрителей в США, что сделало его самым просматриваемым сериалом начала XXI века.

Ранее актер открыто рассказал о своей борьбе с пагубными привычками, которая началась еще в 14 лет, когда он впервые попробовал алкоголь. Позже он пристрастился к опиоидам, что закончилось почти смертельным инцидентом в 2019 году. «Врачи сказали моей семье, что у меня 2-процентный шанс выжить», - признался Перри в 2022 году.