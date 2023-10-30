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НЕОЖИДАННО ⟩ Лиза Кудроу высказала предположение о причине смерти Мэттью Перри

Limon.ee
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Лиза Кудроу и Мэттью Перри
Лиза Кудроу и Мэттью Перри Фото: Birdie Thompson/AdMedia/SIPA

Актриса считает, что актер мог утоноть из-за несовместимости препаратов и теплой воды.

Актриса Лиза Кудроу считает, что Мэттью Перри мог умереть из-за того, что принял ванну после приема лекарств, сообщает DailyMail.

Она считает, что Перри мог утонуть из-за несовместимости препаратов и теплой воды.

«Хотя никто не хочет верить, что это были именно лекарства, не важно, прописанные или нет, конечно они думают об этом», - сообщил источник, близкий к Кудроу.

Пэрри не скрывал своего пристрастия к алкоголю и опиатам, однако в последних интервью утверждал, что был чист. В его квартире были найдены рецептупные антидепрессанты и успокаивающие средства, наркотиков полиция не обнаружила.

На мнувших выходных Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи, где он принимал водные процедуры после утренней тренировки. Как сообщают американские СМИ, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Также у актера не было следов алкоголя или наркотиков в крови. Хотя у всех, кто знал Перри, первой мыслью, конечно, было то, что виной его пагубные пристрастия.

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