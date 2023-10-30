НЕОЖИДАННО ⟩ Лиза Кудроу высказала предположение о причине смерти Мэттью Перри

Актриса Лиза Кудроу считает, что Мэттью Перри мог умереть из-за того, что принял ванну после приема лекарств, сообщает DailyMail.

Она считает, что Перри мог утонуть из-за несовместимости препаратов и теплой воды.

«Хотя никто не хочет верить, что это были именно лекарства, не важно, прописанные или нет, конечно они думают об этом», - сообщил источник, близкий к Кудроу.

Пэрри не скрывал своего пристрастия к алкоголю и опиатам, однако в последних интервью утверждал, что был чист. В его квартире были найдены рецептупные антидепрессанты и успокаивающие средства, наркотиков полиция не обнаружила.