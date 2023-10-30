НЕОЖИДАННО ⟩ Лиза Кудроу высказала предположение о причине смерти Мэттью Перри

Актриса считает, что актер мог утоноть из-за несовместимости препаратов и теплой воды.
Актриса Лиза Кудроу считает, что Мэттью Перри мог умереть из-за того, что принял ванну после приема лекарств, сообщает DailyMail.
Она считает, что Перри мог утонуть из-за несовместимости препаратов и теплой воды.
«Хотя никто не хочет верить, что это были именно лекарства, не важно, прописанные или нет, конечно они думают об этом», - сообщил источник, близкий к Кудроу.
Пэрри не скрывал своего пристрастия к алкоголю и опиатам, однако в последних интервью утверждал, что был чист. В его квартире были найдены рецептупные антидепрессанты и успокаивающие средства, наркотиков полиция не обнаружила.
На мнувших выходных Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи, где он принимал водные процедуры после утренней тренировки. Как сообщают американские СМИ, признаков насильственной смерти обнаружено не было. Также у актера не было следов алкоголя или наркотиков в крови. Хотя у всех, кто знал Перри, первой мыслью, конечно, было то, что виной его пагубные пристрастия.