У кого снесет крышу от любви в ноябре 2023: астролог назвал три знака Зодиака

О том, каким знакам Зодиака повезет в любви в нынешнем ноябре, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Близнецы

Близнецам, для того чтобы влюбиться, не обязательно ждать весны - они вполне могут окунуться в водоворот страстей и поздней осенью. Нынешний ноябрь не станет исключением - они и сами будут очарованы, и предмету своей страсти голову закружат. Увы, романтически отношения долго не продлятся, но это зависит не от расположения звезд, а от характера представителей знака - они не могут долго увлекаться одним человеком.

Лев

Львов ждет новый роман, который они, скорее всего, будут вести в эпистолярном жанре, чем в наши дни, впрочем, никого не удивишь. Причем совершенно не обязательно, что человек, с которыми они будут переписываться, находится за тридевять земель от них - вполне возможно, что он живет в том же городе, просто объясняться в любви посредством мессенджера покажется им очень интересным и романтичным - главное, не писать лишнего.

Козерог