Эксперт рассказал, сколько чаевых туристы должны оставлять на отдыхе

Незнание того, сколько на самом деле нужно давать чаевых, может иметь последствия для отдыхающих и их бюджета, пишет unian.net, ссылаясь на финансового эксперта.
Согласно новому исследованию Tesco Bank, 40% отдыхающих не проверяют перед поездкой, сколько чаевых следует оставлять в той или иной стране. Однако из-за незнания культуры чаевых они могут не только показаться невоспитанными, но и переплатить.
«Проверку культуры чаевых перед отпуском часто можно упустить из виду. Но незнание того, сколько на самом деле нужно давать чаевых, может иметь последствия для отдыхающих и их бюджета», - цитирует Express руководителя отдела денежных услуг Tesco Bank Иэна Доначи.
При этом он посоветовал туристам перед поездкой проверять в Интернете, сколько им следует давать чаевых после получения таких услуг, как поход в ресторан, покупка кофе или поездка на такси, поскольку суммы могут различаться в зависимости от того, где они находятся.
Также Доначи посоветовал учесть при планировании бюджета поездки расходы на чаевые, подготовив для этого наличные.
«Я предлагаю проверить среднюю стоимость еды в пункте назначения и добавить процент местных чаевых, чтобы получить приблизительную оценку. Затем вы сможете добавить это к сумме денег, которую нужно обменять для поездки», - добавил эксперт.
Сколько чаевых принято оставлять в разных странах
США
В Соединенных Штатах существует уникальная культура чаевых, и иностранцы могут быть шокированы суммой, которую они должны платить. В США люди обычно платят чаевые в размере от 15 до 20% в заведениях питания, также туристы должны давать чаевые носильщикам и персоналу отелей.
Турция
Чаевые в Турции не очень распространены, но туристы могут оставить дополнительные деньги за особенно хорошую еду или обслуживание. В барах, такси и кафе чаевые обычно также не требуются.
Испания
В Испании большинство кафе, ресторанов и баров включают в счет плату за обслуживание. Если в ресторане нет платы за обслуживание, можно оставить "на чай" 5-10% от общей суммы чека.
Португалия
К стоимости еды здесь также обычно добавляется плата за обслуживание, тогда как чаевые в Португалии не так распространены. Тем не менее, обычно в ресторанрах приветствуется округление суммы до следующего евро. За такси в Португалии обычно не дают чаевых.
Италия
К счету обычно добавляется плата за обслуживание. В Италии также существует система «коперто» (или же «плата за вход»), при которой с туристов взимается дополнительная сумма за сервировку, хлеб и оливки при посадке за столик в ресторане.
Греция и Кипр
В Греции и на Кипре чаевые обычно не предполагаются, но оставить около 10% за особенно хорошую еду или обслуживание будет считаться хорошим жестом.
Франция
Во Франции к счету добавляется плата за обслуживание. Туристы также могут дать дополнительные чаевые, если считают, что получили особенно хорошие впечатления.