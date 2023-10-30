Эксперт рассказал, сколько чаевых туристы должны оставлять на отдыхе

Турция

Чаевые в Турции не очень распространены, но туристы могут оставить дополнительные деньги за особенно хорошую еду или обслуживание. В барах, такси и кафе чаевые обычно также не требуются.

Испания

В Испании большинство кафе, ресторанов и баров включают в счет плату за обслуживание. Если в ресторане нет платы за обслуживание, можно оставить "на чай" 5-10% от общей суммы чека.

Португалия

К стоимости еды здесь также обычно добавляется плата за обслуживание, тогда как чаевые в Португалии не так распространены. Тем не менее, обычно в ресторанрах приветствуется округление суммы до следующего евро. За такси в Португалии обычно не дают чаевых.

Италия

К счету обычно добавляется плата за обслуживание. В Италии также существует система «коперто» (или же «плата за вход»), при которой с туристов взимается дополнительная сумма за сервировку, хлеб и оливки при посадке за столик в ресторане.

Греция и Кипр

В Греции и на Кипре чаевые обычно не предполагаются, но оставить около 10% за особенно хорошую еду или обслуживание будет считаться хорошим жестом.

Франция