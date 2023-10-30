ВИДЕО ⟩ Муж Вики Цыгановой признался, что обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

Вадим Цыганов заявил, что помог продюсеру Андрею Разину основать творческую студию для детей-сирот. После этого он начал создавать музыкальные коллективы под брендом «Ласкового мая», которые одновременно выступали в разных городах страны.

Цыганов подчеркнул, что стыдится обмана фанатов группы, так как, по его словам, тогда он не был набожным человеком и верил только в деньги. Однако он отметил, что все дети-сироты, которые участвовали в его концертах, были счастливы выходу на сцену.