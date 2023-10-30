ВИДЕО ⟩ Муж Вики Цыгановой признался, что обманывал зрителей на концертах «Ласкового мая»

Муж российской певицы Вики Цыгановой, поэт Вадим Цыганов признался, что в 90-е зарабатывал, обманывая зрителей, работая концертным директором в группе «Ласковый май».
Об этом он рассказал в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю.
Вадим Цыганов заявил, что помог продюсеру Андрею Разину основать творческую студию для детей-сирот. После этого он начал создавать музыкальные коллективы под брендом «Ласкового мая», которые одновременно выступали в разных городах страны.
Цыганов подчеркнул, что стыдится обмана фанатов группы, так как, по его словам, тогда он не был набожным человеком и верил только в деньги. Однако он отметил, что все дети-сироты, которые участвовали в его концертах, были счастливы выходу на сцену.
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