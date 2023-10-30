В ближайшие недели 15 миллионов пользователей потеряют доступ к WhatsApp

В список телефонов, где WhatsApp больше не будет работать, вошли устройства, которые не могут обновиться до версии операционной системы Android 5.0 и выше. В их число входят Galaxy Note 2, Galaxy S2, Galaxy Nexus и Galaxy Tab 10.1 от Samsung; One и Desire HD от HTC, Sensation; Optimus 2X, Nexus 7 и Optimus G Pro от LG; Xperia Z и Xperia S2 от Sony; Xperia Arc3 от Sony Ericsson; Xoom и Droid Razr от Motorolla.

Следует отметить, что это довольно старые устройства, вышедшие в 2011-12 годах. Однако, по статистике Google, их по-прежнему используют около 15 миллионов пользователей. Устройства потеряют доступ к WhatsApp постепенно - смартфоны перестанут получать последние обновления, и в течение нескольких недель (или месяцев) открыть приложение уже будет нельзя.

Для пользователей iPhone ничего не меняется - для оптимальной работы с WhatsApp необходим смартфон с iOS 12 и более новыми версиями системы.