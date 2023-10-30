Облысение, увы, проблема не только мужчин. Женщины в Эстонии все чаще жалуются, что теряют волосы. Педагог и парикмахер Кая Сеппель раскрывает причины этой проблемы. Специалист дала полезные советы и озвучила способ быстро проверить, здоровы ваши волосы или нет.

Если вы заметили, что на вашей голове вдруг стало меньше волос - это не обязательно означает, что что-то не так. «Когда мы рождаемся, у нас на голове - да и по всему телу - есть определенное количество волосяных фолликулов. Не верьте, если кто-то в Instagram скажет, съешьте вот это и ваши волосы станут в сто раз гуще. У вас не станет больше волосяных фолликулов», - объясняет Сеппель.

«У каждого волосяного фолликула есть своя фаза роста, которая длится от двух до семи лет. Если много волос одного возраста, то их жизненный цикл может закончится одновременно, и они разом слетят с головы. В то же время из каждого волосяного фолликула сразу же вырастает новый волос. Это совершенно естественный процесс, и когда клиент приходит с беспокойством по поводу того, что у него выпадает много волос, часто оказывается, что много волос одновременно завершили свой цикл. Совершенно нормально, когда волосы остаются на щетке, когда вы их расчесываете, ведь в день у здорового человека выпадает от 50 до 100 штук», - успокаивает специалист.

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