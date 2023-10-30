СМОТРИ ⟩ Судьи открыли рты, когда услышали его голос: это же Иво Линна!

«Этого не может быть!» - были поражены и телезрители, и ведущие, когда 57-летний Реймо Вайсбах начал петь в популярном эстонском телешоу Ma näen su häält «Я вижу твой голос»).
Однако 57-летний Реймо Вайсбах, выступавший в шоу в качестве Ветерана, поразил всех участников и телезрителей. Голос этого человека невероятно похож на голос легендарного Иво Линна.
«Так, мне нужно подсобраться... У этого человека голос Иво Линна», - ведущая шоу Пирет Лаос была поражена. «Это точно голос Иво Линна! - сказала актриса Эвелин Выйгемаст. - Этого не может быть!»
Вайсбах сказал, что она поет уже три года. «Интересно, слышал ли вас сам Иво Линна?» - спросила ведущая. По словам певца, во время пандемии, когда все носили маски, кассиры то и дело смотрели на него удивленно. Артист признается, что после всего пережитого такое сравнение его уже даже «не возбуждает».
Также Реймо Вайсбах вспомнил один случай 20-летней давности, когда его голос впервые сравнили с голосом Иво Линна.«Я был на одном мероприятии в Хаапсалу, когда женщина, сидевшая за столом, сказала: "Пожалуйста, не делайте этот голос Иво Линна". Тогда я проигнорировал это замечание, но прошло несколько лет, и всё снова повторяется... Потом я стал прислушиваться к себе, и действительно, такое замечание есть..... И тогда я решил, что буду петь».