СМОТРИ ⟩ Судьи открыли рты, когда услышали его голос: это же Иво Линна!

Однако 57-летний Реймо Вайсбах, выступавший в шоу в качестве Ветерана, поразил всех участников и телезрителей. Голос этого человека невероятно похож на голос легендарного Иво Линна.

«Так, мне нужно подсобраться... У этого человека голос Иво Линна», - ведущая шоу Пирет Лаос была поражена. «Это точно голос Иво Линна! - сказала актриса Эвелин Выйгемаст. - Этого не может быть!»

Вайсбах сказал, что она поет уже три года. «Интересно, слышал ли вас сам Иво Линна?» - спросила ведущая. По словам певца, во время пандемии, когда все носили маски, кассиры то и дело смотрели на него удивленно. Артист признается, что после всего пережитого такое сравнение его уже даже «не возбуждает».