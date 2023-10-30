САМЫЕ-САМЫЕ ⟩ Две красотки и юный джентльмен представляют Эстонию на международном фестивале в Дубае

По словам директора модельного агентства Angel Models Agency Анны Микконен, фестивали подобного уровня являются хорошей стартовой площадкой для начинающих моделей и талантливых детей.

«Очень рада, что наша страна вновь представлена на международном уровне. Ребята амбициозны, талантливы и нацелены на победу», - поделилась Анна и добавила, что на фестивале участвует порядка сорока участников со всего мира.

«На детском фестивале действуют более щадящие правила. Участники должны продемонстрировать международному жюри, в числе которых будут представители королевской семьи Арабских Эмиратов, свои таланты, сделать презентацию на важные темы, одна из которых - тема экологии и спасения животных, выступить в конкурсе национальных костюмов и предстать на гала-шоу, которое состоится 1 ноября в великолепном дубайском Zabeel Theatre», - добавила она.

По словам сестер Силласте, они готовились к фестивалю уже с начала лета. «Поиск костюма для национального шоу, наверное, самое сложное в этом фестивале», - сказала Лаура Силласте и добавила, что они с сестрой выбрали стилизованный костюм с национальными элементами. Элис Силласте отметила, что самое сложное было выучить все обязательные элементы для гала-шоу. «Нам были заранее высланы видео для подготовки к фестивалю, и самое сложное было подготовить всем вместе танец для выхода в национальном костюме», - сказала Элис.