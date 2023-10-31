Благоприятный аспект между Марсом и Сатурном, который произойдет в течение этого дня, поможет осознать свои цели и найти самые короткие пути к их достижению. Девиз этого дня - обдуманные действия наверняка приведут к хорошим и положительным результатам. И действительно, сейчас очень важно проявлять последовательность во всем, это поможет получить заслуженные награды, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 31 ОКТЯБРЯ ⟩ День принесет Весам новые знакомства, Козерогам – внутреннюю борьбу, Стрельцам – изменение привычек
В течение этого дня также весьма важно проявлять честность и ответственность в любых делах, в не зависимости от того, насколько крупные и масштабные задачи вы перед собой ставите. Будьте пунктуальны, выполняйте взятые на себя обязательства, это повысит к вам доверие окружающих вас людей.
Овен
Вы сможете не без удовольствия потратить деньги на переезд в далекий край, или на обустройство там своего жизненного пространства, на заботу о родителях или других родственниках, проживающих вдали от вас. Путешествие, получение высшего образования окажутся связаны для вас не столько с расширением интеллектуальных горизонтов или приобретением полезных деловых связей, сколько с любовным приключением, увлечением, вплоть до одержимости. Вас могут посетить необычные творческие идеи, оригинальные мысли. Надвигающиеся препятствия будут лишь подстегивать вас.
Телец
Мужчины-Тельцы, если они влюбчивы и чувственны, могут пасть жертвой сильного сексуального влечения. Подобные переживания способны украсить и обогатить супружескую жизнь, но свободный человек рискует стать покорным рабом своей новой страсти. Женщинам следует обратить внимание на состояние своего здоровья, в особенности на мочеполовую и гормональную сферу. Всем Тельцам стоит поинтересоваться своей долей в совместном имуществе. Вы можете выпросить поблажку, получить подарок. При официальном оформлении матпомощи, кредита, рассрочки, наследства будьте внимательнее.
Близнецы
Магическое обаяние партнера многократно усиливает ваш интерес к нему. Старайтесь, чтобы ваша заинтересованность и влечение не превратились в чрезмерную зависимость (эмоциональную или финансовую). Следите за тем, чтобы привязанность к близкому человеку не закрывала вам глаза на его истинные намерения, на правду ваших отношений. Партнер может с явным удовольствием тратить немалые средства на ваши совместные развлечения и любовные утехи, но при этом способен отказать вам, когда вы попросите помощи в трудной ситуации, связанной с вашей семьей, родителями, долгами.
Рак
Вы очень заинтересованы в том, чтобы потрудиться на свое благополучие, настоящее и будущее. Любовное увлечение сделает исполнение повседневных обязанностей желанным и приятным, внесет в него романтическую или экзотическую ноту. Не забывайте о том, что вы не можете хорошо сделать все, что от вас требуется, если не сумеете наладить правильных и четких взаимоотношений с коллегами. Поэтому старайтесь, чтобы симпатия, забота или зависимость не мешали рабочему процессу. Женщинам не мешает оценить состояние своего здоровья, выбрать грамотного врача, верный режим лечения.
Лев
Несмотря на то, что ваши силы уходят во многом на домашние дела, вы не сможете отказать себе в удовольствии, развлечении. Попробуйте совместить эти две области - например, украсить свой быт, или отправиться в интересное путешествие, на познавательную прогулку с детьми, на веселую вечеринку вместе с супругом (супругой). А вот серьезных дел, изменений, связанных с семейной недвижимостью, осуществлять не стоит, во всяком случае, без тщательной подготовки и просчета рисков. Чувственная привязанность, непреодолимое любовное влечение могут ввести вас в непредсказуемые и довольно значительные расходы, заставить пересмотреть личный бюджет.
Дева
Домочадцы наверняка захотят отогреть вас любовью, приманить в дом теплом и весельем. Будет гораздо лучше, если вы не ограничитесь выдачей суммы денег на семейные мероприятия, а примете в них посильное личное участие, несмотря на свои серьезные рабочие планы и обязанности. Так вы сможете отвлечься от надоевших забот, стать мягче, снисходительнее, человечнее. Дайте понять своим родителям, что любите их, как бы трудно ни складывались ваши отношения, и готовы взять на себя ответственность за их благополучие. Постарайтесь по достоинству оценить неожиданные улучшения в семье.
Весы
Повседневные контакты обещают стать приятными, увлекательными и веселыми. Новое знакомство с представителем противоположного пола может превратиться в сильный интерес, а затем и во взаимное, волнующее любовное чувство, в сексуальное приключение. Но и о своих долговременных обязанностях забыть не получится. Не рассчитывайте на легкое, беззаботное общение. Чтобы успеть повидаться со всеми, кто вам нужен, и должным образом проявить симпатию к тому, кто вам понравился, вам следует немного изменить привычное расписание, и даже сделать его более жестким, насыщенным.
Скорпион
В финансовой сфере вам уготованы неожиданности, и в основном - довольно приятные. Партнер может выразить желание разделить с вами бремя материальных забот, хотя и на определенных условиях. Вы можете получить подарок или сюрприз. Потратить часть средств на свои удобства и удовольствия вам покажется очень заманчивым, и сделать это вы способны под влиянием вдохновения, увлечения, или просто из потребности освежиться, развлечься. Позаботьтесь о том, чтобы в будущем вам не пришлось заплатить за свои маленькие радости существенными ограничениями и дополнительными обязательствами.
Стрелец
Вы захотите получить от жизни все ее радости и удобства. Особенно настойчивы вы будете в отдельных пристрастиях, привязанностях, без которых и благополучная жизнь покажется вам не мила. Здесь вы проявите изворотливость, изобретательность, вместе с невероятным обаянием. Вы можете внезапно изменить своим привычкам. К сожалению, ваши потребности и вкусы не всеми будут восприняты правильно. Начальство может весьма строго взглянуть на ваши нужды, сочтя их баловством, прихотью. За некоторые удовольствия вы рискуете заплатить не только деньгами, но и репутацией.
Козерог
Вам предстоит внутренняя борьба с собственными твердыми принципами: они не позволят вам втайне предаваться желанным удовольствиям. В результате то, что должно доставлять радость, начнет сковывать, ограничивать вас. Вы можете внезапно обнаружить, что удачное дружеское знакомство с человеком издалека вышло за рамки нейтрального общения, превратилось в тайное увлечение, в острое сексуальное притяжение. Придется признаться себе, что оно оформилось в любовную связь, или даже в подобие супружества, пусть и незаконного. Лишь вам решать, счастье это или новая дурная привычка.
Водолей
Вы способны влюбиться в того, с кем работаете или дружите. Вам не захочется противиться магической привлекательности нового увлечения, так как оно находится в русле ваших устремлений и ничуть на противоречит мечтам о будущем. С другой стороны, эта привязанность способна сломать все ваши детально разработанные планы, внести сумятицу, хаос в материальные дела. Вы можете задуматься о будущем своего дома, семьи, родных. Перемены покажутся вам необходимыми, желанными, но при этом совсем не обещают быть легкими и безболезненными. Интуиция подскажет вам альтернативное решение.
Рыбы
Любовь, дети или творчество могут стать целью ваших поступков, на время определить их стиль и характер. Остерегайтесь строить долговременные планы, не учтя всех мелочей, не разобравшись как следует в деталях обстановки. Не обходите вниманием возможные мелкие неожиданности, мешающие разработать однозначную и твердую стратегию действий. За желаемые удовольствия вам придется заплатить либо нарушением ранее взятых на себя обязательств, ломкой устоявшихся официальных отношений, либо неуверенностью в своем положении, тревогой о завтрашнем дне, а возможно, и тем, и другим вместе.