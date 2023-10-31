ГОРОСКОП НА 31 ОКТЯБРЯ ⟩ День принесет Весам новые знакомства, Козерогам – внутреннюю борьбу, Стрельцам – изменение привычек

Весы

Повседневные контакты обещают стать приятными, увлекательными и веселыми. Новое знакомство с представителем противоположного пола может превратиться в сильный интерес, а затем и во взаимное, волнующее любовное чувство, в сексуальное приключение. Но и о своих долговременных обязанностях забыть не получится. Не рассчитывайте на легкое, беззаботное общение. Чтобы успеть повидаться со всеми, кто вам нужен, и должным образом проявить симпатию к тому, кто вам понравился, вам следует немного изменить привычное расписание, и даже сделать его более жестким, насыщенным.

Скорпион

В финансовой сфере вам уготованы неожиданности, и в основном - довольно приятные. Партнер может выразить желание разделить с вами бремя материальных забот, хотя и на определенных условиях. Вы можете получить подарок или сюрприз. Потратить часть средств на свои удобства и удовольствия вам покажется очень заманчивым, и сделать это вы способны под влиянием вдохновения, увлечения, или просто из потребности освежиться, развлечься. Позаботьтесь о том, чтобы в будущем вам не пришлось заплатить за свои маленькие радости существенными ограничениями и дополнительными обязательствами.

Стрелец