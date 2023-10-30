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Мать похищенной боевиками ХАМАС немки сообщила, что ее дочь, вероятно, мертва

Limon.ee
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История Шани Лук шокировала весь мир.
История Шани Лук шокировала весь мир. Фото: Ronen Tivony

Мать 22-летней гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, заявила, что ее дочь, вероятно, мертва, сообщаeт Meduza, ссылаясь на RTL и NTV.

«К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых», - сообщила Рикарда Лук.

Изначально официального подтверждения смерти Шани Лук не было. По данным NTV, о смерти дочери Рикарде Лук сообщили израильские военные. Позже все-таки МИД Израиля подтвердил, что тело Шани Лук было найдено и опознано. «Наши мысли и молитвы с друзьями и семьей Шани во время этого невообразимого кошмара», - говорится в опубликованном ведомством заявлении.

Ранее Рикарда Лук говорила, что ее дочь госпитализировали в больницу в секторе Газа с тяжелой травмой головы. Также Лук призывала власти Германии сделать все возможное для срочной эвакуации дочери из сектора Газа.

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