Мать похищенной боевиками ХАМАС немки сообщила, что ее дочь, вероятно, мертва

«К сожалению, вчера мы получили известие о том, что моей дочери больше нет в живых», - сообщила Рикарда Лук.

Изначально официального подтверждения смерти Шани Лук не было. По данным NTV, о смерти дочери Рикарде Лук сообщили израильские военные. Позже все-таки МИД Израиля подтвердил, что тело Шани Лук было найдено и опознано. «Наши мысли и молитвы с друзьями и семьей Шани во время этого невообразимого кошмара», - говорится в опубликованном ведомством заявлении.