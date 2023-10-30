Глоба назвала главного счастливчика ноября: удача, решение проблем и исполнение всех желаний

Судя по расположению небесных светил, рассчитывать на все самое лучшее для себя в ноябре могут Рыбы.

Все желания Рыб в ноябре будут исполняться, а проблемы решатся сами. Но нужно не предаваться эйфории, а следить за ситуацией, чтобы не упустить момент и не потерять все то, что было получено в процессе невероятного везения.