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Глоба назвала главного счастливчика ноября: удача, решение проблем и исполнение всех желаний

Limon.ee
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Радостный мужчина. Снимок иллюстративный.
Радостный мужчина. Снимок иллюстративный. Фото: fizkes/Shutterstock

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на ноябрь и назвала главного счастливчика этого месяца, пишет Teleprogramma.

Судя по расположению небесных светил, рассчитывать на все самое лучшее для себя в ноябре могут Рыбы.

Все желания Рыб в ноябре будут исполняться, а проблемы решатся сами. Но нужно не предаваться эйфории, а следить за ситуацией, чтобы не упустить момент и не потерять все то, что было получено в процессе невероятного везения.

Отношения с партнером будут доверительными, на работе возможны заманчивые предложения, жизнь изменится к лучшему.

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