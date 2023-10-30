ВИДЕО ⟩ Он поджидал ее в гримерке: что случилось с эстонской телеведущей после съемок?

«Мне вспоминается один съемочный день программы Kuldvillak, мы обычно записываем прямо много передач за раз. И вот - первые съемки завершились, у меня есть где-то десять минут, чтобы поменять наряд, иду в свою гардеробную. Смотрю, там сидит мужчина. Здороваюсь, спрашиваю, что он здесь делает. Он отвечает: "Жду своего эфирного времени, меня отправили сюда". Я сказала, что это гардеробная, и я буду сейчас переодеваться, он ответил: "Ничего, я подожду!» Я тогда вежливо закрыла дверь, вышла, позвала продюсера, чтобы он выгнал мужчину. Как в кино!» - рассказывает она.