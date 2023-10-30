СТРАШНЫЕ КАДРЫ ⟩ Хоккеист умер во время матча, после того как соперник перерезал ему горло коньком

Сразу после столкновения Адам Джонс встал на ноги и попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но затем снова упал. На льду экстренно установили защитные экраны, чтобы врачи могли оказать помощь хоккеисту на месте, а через несколько минут было объявлено, что игра отложена. Джонсона отвезли в местную больницу, но спасти спортсмена не удалось - он скончался от потери крови.