СТРАШНЫЕ КАДРЫ ⟩ Хоккеист умер во время матча, после того как соперник перерезал ему горло коньком

Ночной кошмар всех хоккеистов воплотился в жизнь в Англии. 28 октября 29-летний нападающий «Ноттингем Пантерс» Адам Джонсон умер из-за травмы, полученной во время матча с «Шеффилд Стилерс». В игровом эпизоде соперник случайно перерезал Джонсону горло коньком, из-за чего прямо на льду у него началось сильное кровотечение. Портал Daily Mail сообщает, что свидетелями страшного инцидента стали около 8 тысяч болельщиков.
Сразу после столкновения Адам Джонс встал на ноги и попытался самостоятельно добраться до скамейки запасных, но затем снова упал. На льду экстренно установили защитные экраны, чтобы врачи могли оказать помощь хоккеисту на месте, а через несколько минут было объявлено, что игра отложена. Джонсона отвезли в местную больницу, но спасти спортсмена не удалось - он скончался от потери крови.
Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T— Jimi (@Jamesmk2010) October 29, 2023
Родившийся в США Джонсон за свою карьеру провел 13 матчей в НХЛ в составе «Питтсбург Пингвинз». Затем хоккеист играл в Швеции и Германии, а в августе начал выступать в Британской элитной хоккейной лиге за «Ноттингем Пантерс».