ВИДЕО ⟩ Полицейские в Таллинне проверили на трезвость водителя общественного транспорта: он оказался трезв, но...

Несмотря на снег и довольно прохладное, почти морозное утро, полицейские и помощники полицейских не отменили свои рейды по выявлению нетрезвых водителей за рулем транспортных средств, и уже с утра пораньше на выходных активно трудились.

Репортер Яанус Коорт: «Утро в эстонской столице - Таллинне. Палдиское шоссе. Не успела полиция развернуть свой пост для проверки водителей на трезвость, как началось...»

Не все водители были готовы отвечать на простые вопросы ведущего, многие просто стыдливо молчали. Но Виктор ответил откровенно: «Так случилось, вчера был небольшой праздник, отмечали день рождения друга. Спать пошел около часа. Утром разбудили, сказали, что надо ехать, и я поехал. Раньше такого никогда не было».

На рейдах по выявлению нетрезвых водителей всё чаще можно встретить помощников полицейских - у них надпись на форме - Abipolitseinik.

Неожиданно для себя журналисты встречают в форме помощника полицейского главу Северо-Эстонской группы разминирования Спасательного департамента и руководителя работ по разминированию Райдо Таалманна. Неужели у него остается так много свободного времени и сил, чтобы помогать еще и полиции в проведении рейдов?

«Близкие разрешают, в этом нет проблем, сил и желания тоже хватает. Иногда приходится что-то делать по-другому», - сказал он.