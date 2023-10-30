Нет, это не то, о чем вы подумали. Далее речь пойдет не о водителе общественного транспорта и его работе, ведь с ним всё было в порядке, но в автобусе ехали пьяницы, которые тревожили других пассажиров, и стражи порядка быстро переключились на них. «Он об*срал два сиденья, я выгнал его оттуда», - сказал один из выведенных из автобуса пассажиров в состоянии алкогольного опьянения. Подробности - в сюжете передачи Reporter!
ВИДЕО ⟩ Полицейские в Таллинне проверили на трезвость водителя общественного транспорта: он оказался трезв, но...
Несмотря на снег и довольно прохладное, почти морозное утро, полицейские и помощники полицейских не отменили свои рейды по выявлению нетрезвых водителей за рулем транспортных средств, и уже с утра пораньше на выходных активно трудились.
Репортер Яанус Коорт: «Утро в эстонской столице - Таллинне. Палдиское шоссе. Не успела полиция развернуть свой пост для проверки водителей на трезвость, как началось...»
Не все водители были готовы отвечать на простые вопросы ведущего, многие просто стыдливо молчали. Но Виктор ответил откровенно: «Так случилось, вчера был небольшой праздник, отмечали день рождения друга. Спать пошел около часа. Утром разбудили, сказали, что надо ехать, и я поехал. Раньше такого никогда не было».
На рейдах по выявлению нетрезвых водителей всё чаще можно встретить помощников полицейских - у них надпись на форме - Abipolitseinik.
Неожиданно для себя журналисты встречают в форме помощника полицейского главу Северо-Эстонской группы разминирования Спасательного департамента и руководителя работ по разминированию Райдо Таалманна. Неужели у него остается так много свободного времени и сил, чтобы помогать еще и полиции в проведении рейдов?
«Близкие разрешают, в этом нет проблем, сил и желания тоже хватает. Иногда приходится что-то делать по-другому», - сказал он.
А вот Келли-Герде Партс работает помощником полицейского около трех лет, нападали ли на нее когда-то? «Совсем недавно, когда вновь проходил рейд, проверяли подростков, был один молодой человек, который оказал сопротивление, вынуждены были его задержать на Мусумяги. Есть, конечно, те, кто относятся по-другому, потому что не понимают, какова наша роль, или потому, что не считают нас полицейскими. Но обычно люди всё же относятся к нам положительно».
Напомним, что содержание алкоголя 0,75 мг/л в выдыхаемом воздухе (1,5 промилле) и выше является преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность.
Если водитель находится в опьянении, возникшим от употребления наркотического средства или психотропного вещества, то полиция также начинает уголовное производство.
Вынося обвинительный приговор, суд может наказать за вождение в нетрезвом виде денежным наказанием в размере от 30 до 500 дневных ставок или тюремным заключением сроком до трех лет. Кроме того, суд может лишить водительских прав сроком до трех лет.
Для того, чтобы понести уголовную ответственность за езду в нетрезвом виде (выше 1,5 промилле), мужчине весом 80 килограммов достаточно выпить:
- Пять бутылок пива 4,7%;
- 900 мл вина 13%
- 290 мл водки 40%.